İnsan türü Neandertaller 'yüzebiliyor ve dalabiliyordu'

İtalya'da bir mağarada bulunan deniz kabuklarını inceleyen bilim insanlarının çalışması, nesilleri günümüzden yaklaşık 30 bin yıl kadar önce tükendiği tahmin edilen insan türü Neandertallerin yüzebildiğine ve suya dalabildiğine işaret ediyor.

Uzmanlar, bu araştırmanın Neandertallerin hayal gücünden yoksun ve yabani olduklarına dair algının gerçekçi olmayabileceğini gösterdiğine dikkat çekiyor.

Şimdiye kadar Neandertallerin yüzebildiğine ilişkin açık bulgular yoktu.

Ancak araştırmacılar, İtalya'nın Latium bölgesindeki Grotta dei Moscerini'de 90 bin yıl önce yaşayan Neandertallerin deniz yatağından deniztarakları çıkarıp, bunları keskin aletlere dönüştürmüş olabileceğini söylüyor.

Araştırmanın sonuçları bilim dergisi "Plos One"da yayımlandı.

'Deniz dibinden çıkardıkları deniz taraklarıyla keskin aletler yaptılar'

Colorado Üniversitesi'nden bir grup uzman, araştırma kapsamında, 1940'larda arkeologların bulduğu deniz kabuklarından yapılmış 171 aleti incelendi.

Uzmanlara göre, kıyıya vuran deniztaraklarını, yakalandıklarında hâlâ canlı olanlardan ayırmak mümkün.

Kıyıya vuran deniztaraklarının mat, kumla temas nedeniyle aşınmış ve başka deniz organizmaları tarafından delinmiş olduğu belirtiliyor.

Grotta dei Moscerini'de kıyıdan toplanan deniz kabuklarının çoğu bu tanıma uyuyor. Ancak örneklerin dörtte birinde dış kabukların parlak olduğu ve hiçbir yıpranma izi taşımadığı görüldü. Bu durum, deniztaraklarının deniz yatağından, halen canlıyken çıkarıldıklarına işaret ediyor.

Günümüzde Adriyatik kıyısında deniztarakları, denizin dibini tarayan küçük tekneler tarafından 10 metreyi aşan bir derinlikten çıkarılıyor.

Ancak Adriyatik'in kuzey kesimlerindeki kum yataklarından yarım ya da bir metre derinlikten deniz yatağı çıkarmak mümkün. Bu, deniztaraklarının, su içinde yürüyerek çıkarılabilmesi anlamına geliyor.

Fakat araştırma heyetinin başkanı Paolo Villa, Neandertallerin, dalma teçhizatı olmadığı için 2-4 metre derinliklerde avlandıklarını tahmin ettiklerini söylüyor.

Araştırma, Neandertallerin zamanlarının büyük bölümünü büyük av hayvanlarının peşinde koşarak ya da avladıkları hayvanları parçalamakla geçirdikleri teziyle çelişiyor.

Neandertallerin nehir ağızlarında ya da sığ sularda midye avladıkları biliniyordu.

Londra'daki UCL Arkeoloji Enstitüsü'nden Dr. Matt Pope, yeni bulguların Neandertallerin kıyıdaki kaynaklardan sadece beslenmek için değil, alet yapmak için de yararlandıklarını gösterdiğini belirterek, "Onlarca yıl önce bu tür toplayıcılık faaliyetlerini kendi türümüz Homo sapien'leri Neandertaller'den ayıracak bir gösterge olarak kullanıyorduk. Şimdi bu ayrım kalktı" dedi.