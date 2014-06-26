Neandertaller bitki de yiyordu

İspanya'da yapılan bir kazıda bulunan dışkılar modern insana en yakın ırk olarak bilinen Neandertallerin et ve bitki sindirimi yaptığını ortaya koydu. Daha önce Neandertallerin sadece etobur olduğu yönündeki görüşte mağaralarda ve diş parçalarında bulunan ot kalıntılarıyla çürütülmüş oldu.

PLOS One isimli dergide yayınlanan yazıdaki yeni veriler insanoğlunun atalarının hem otobur hem de etobur olduğunu gösteriyor. Makalenin yazarı Kanarya Adaları'ndaki La Laguna Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Aniara Sistiaga dışkının bu konuda en önemli veri olduğunu belirterek, dışkı incelmesi sonrası tam olarak nelerin tüketildiği sonucuna ulaşıldığını söyledi.

Sistiaga ve çalışma arkadaşları İspanya'nın Akdeniz kıyısında Alicane kentinde 50 bin yıl öncesine uzanan Neandertallerin kalıntılarını barındıran El Salt kazı alanında birçok veri topladı.

Daha sonra bu veriler Sistiaga'nın da araştırmacı olduğu ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü MIT’de incelendi. Araştırma ekibi örneklerdeki farklı kimyasalları ayrıştırabilmek için gaz kromotografi ismi verilen özel bir teknik kullandı. Böylece örneklerde hangi maddelerin ne kadar oranda bulunduğunu anlamayı başardılar. Toplanan veriler arasında şu ana kadar bulunan en eski, yaklaşık 50 bin yıllık, insan dışkısı ile karşılaşıldı. Toplanan örneklerin büyük kısmında etobur kalıntıları dikkat çekiyordu. Fakat bazı veriler o dönemdeki Neandertallerin otobur olduğunu gösteren nitelikte. Sistiaga Neandertallerin genellikle et tükettiklerini fakat dikkate değer ölçüde otçul beslendiklerini dile getirdi.

Bölgesel farklılık

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bölgenin şartları da göz önüne alınarak Neandertallerin taneli ufak meyveler, kuru yemiş ve kök sebzeler yediği tahmin ediliyor.

Neandertallerin yiyeceklerinin yaşadıkları bölgeye göre de farklılık gösterebileceği belirtiliyor.

Sistiaga, Almanya gibi daha soğuk bölgelerde yaşayan Neandertallerin et gibi kalorili ürünler yerken İspanya gibi sıcak bölgelerde yaşayanların ise otla da beslenmiş olduklarını söyledi.

Sistiaga mevsimlere göre de beslenmeleri farklılık gösterebileceğini ifade etti.

Beslenme düzenleri 30 bin ile 40 bin yıl önce Neandertallerin soylarının tükenmesinin gerekçesi olarak açıklanıyordu.

Açıklamaya göre et yiyen Neandertallerin Homo Sapiens olarak bilinen insanlar karşısında soylarını devam ettiremediler.

Fakat uzmanlar bu açıklamanın da yeni araştırma sonrasında gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.