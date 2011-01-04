Neandertaller bitki de yiyordu

T24 - ABD'de yapılan bir araştırmada, Neandertallerin şimdiye dek bilinenin aksine yemek pişirdikleri ve bitki yedikleri sonucuna varıldı.



George Washington Üniversitesi'nden bilimadamlarının yaptığı çalışmada, 200 bin ila 28 bin yıl önce yaşamış insan türü olan Neandertallerin dişleri arasında pişmiş bitki kalıntıları tespit edildi.

Bu, Neandertallerin şimdiye dek düşünülenin aksine sadece et yemedikleri sonucuna varılan ilk çalışma oldu.

Neandertallerin sadece et yediği yönündeki yaygın kanı bir takım dolaylı kanıtlarla da destekleniyordu.

Kemikleri üzerinde yapılan kimyasal tahliller, Neandertallerin çok az bitki yediğini, ya da hiç yemediğini gösteriyordu.

Ancak dünyanın dört bir yanından alınan Neandertal kalıntıları üzerinde yapılan yeni araştırmada, kimyasal tahlillerle çelişen, bazı doğrudan kanıtlar bulundu.



Dişlerdeki kalıntılar

Bilimadamları, dişler arasında bazıları pişirilmiş olan fosilleşmiş bitki kalıntıları tespit etti.

Neandertallerin yaşam alanları ve ocaklarında daha önce polen tanecikleri bulunmuştu.

Ancak ilk kez, türün bitkileri yediğini de gösteren doğrudan bir kanıt bulundu.

George Washington Üniversitesi'nden Profesör Alison Brooks, 'Daha önce yaşam alanlarında polen tanecikleri bulduk. Ama bunları yiyorlar mıydı, yoksa sadece üzerinde mi uyuyorlardı bilmiyorduk. Ama şimdi ağızlarında da kalıntılara rastladık. Böylece artık bitki de yediklerini biliyoruz' dedi.

Bir başka deyişle, bu araştırmayla Neandertallerin kaba ve vahşi olmaktan öte, daha önce düşünülenden daha fazla çağdaş insanla benzerlikler taşıdığı tespit edildi.

