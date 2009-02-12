Neandertal insanının, taslak genetik haritası çıkarıldı

Amerikalı ve Avrupalı genetik uzmanları ve antropologlardan oluşan bir ekip, modern insanın en yakın atası Neandertal insanının genetik haritasının bir taslağını çıkarmayı başardı.



Neandertal insanının gen haritasının tamamlanması, yaklaşık 30 bin yıl önce yok olan bu insan türünün ve bugünkü insanın gelişimine ışık tutacak.



Bu çalışmalar ayrıca, yaklaşık 100 bin yıl önce başlayan bir süreç olan ve Afrika kıtasını terk ederek, dünyanın diğer bölgelerine yayılan ilk insanların genetik değişikliklerini de anlamaya olanak sağlayacak.



Almanya'daki Max Planck Enstitüsü ile İsviçreli grup Roche'a bağlı ABD'de faaliyet gösteren bir firma olan 454 Life Sciences'tan antropolog ve genetik uzmanları, Hırvatistan'da bulunan üç Neandertal fosilinden elde edilen bir milyardan fazla DNA parçasından bir taslak gen haritası oluşturdu.



Max Planck Enstitüsü Genetik Antropoloji Bölümü Başkanı Profesör Svante Paabo'nun yönetimindeki bu proje için özel olarak geliştirilen yeni teknikleri kullanan bilim adamları, çalışmaları sırasında, Neandertal insanının tüm gen haritasının yüzde 60'ından fazlasını oluşturmaya yetecek toplam 3 milyar çiftten fazla DNA'yı çözümledi.



Bilim adamlarının bu çalışması eş zamanlı olarak Almanya'da ve Chicago'da Amerikan Bilim Tanıtım Vakfının yıllık konferansının ilk gününde tanıtıldı. Taslak DNA haritası, daha önce gen haritaları çıkarılan insan ve şempanzeninkilerle karşılaştırıldığında bugünkü insanınkilerden farklı olduğu görülürken, Prof. Paabo, Neandertal gen haritasının analizine yardım için tüm dünyadan bir bilim adamı ekibi kurdu.



Sonuçları bu yıl içinde açıklaması beklenen ekip, özellikle insanın gelişiminde, bugünkü insanın söz ve konuşmasında önemli rol oynayan FOXP2 geninin de aralarında bulunduğu çok sayıda gene odaklanacak. Araştırmacılar ayrıca beynin yaşlanması ve gelişimine bağlı olan Tau locus ve Microsefalin-1 genlerini inceleyecekler.



Modern insanlarda değişik bir biçimlisi bulunan iki genin Neandertal insanından miras kaldığı düşünülüyor. Ancak, ilk incelemeler Neandertal insanının çağdaş insandaki bu genetik değişikliğe çok az katkı yaptığını gösteriyor. Bilim adamlarının taslak gen haritasını oluşturdukları çalışmaların büyük bölümü, Hırvatistan'daki Vindija mağarasında bulunan fosilleşmiş Neandertal kemikleri üzerinde yapıldı.



Bu Neandertal insanının genetik özelliklerinin diğer Neandertal'lerle aynı olup olmadığını anlamak için bilim adamlarının, yine başka kazılarda bulunan Neandertal fosillerinden elde edilecek milyonlarca çift DNA'yı çözümlemeleri gerekiyor.



