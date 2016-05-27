Neandertal insanı hafife alınmış



Fransa’nın güneyindeki Bruniquel Mağarası’nda Bordeaux Üniversitesi uzmanlarınca yapılan araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

Bruniquel Mağarası’ndaki kalıntılar 1992 yılında bulunmuştu. Mağaranın 300 metre derinliğinde bulunan kalıntılar üzerinde yapılan ilk inceleme en az 47 bin yıllık olduğunu ortaya koymuştu. Bordeaux Üniversitesi uzmanları kalıntıları bu kez uranyum-toryum yöntemiyle inceledi ve asıl yaşının 176 bin 500 yıl olduğunu saptadı. Erken Neandertal insanı tarafından inşa edilen duvarlar böylece insanlık tarihinin en eski yapılarından biri oldu.

Sembolik ve ritüel amaçlı yapı



Prof. Jacques Jaubert liderliğindeki araştırma ekibi, kalıntıların mağaranın zemininden koparılan 400 adet kadar dikit olduğunu belirledi. Bunların üst üste yığılarak dairesel şekilde duvarlar oluşturulduğu tesbit edildi. Araştırmacılar yapının sembolik ve ritüel amaçlarla kullanıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

"Modernizmin unsurlarına sahip"

Dikitlerle oluşturulan duvarın toplam uzunluğu 112 metreyi aşıyor. Bunların kütle toplamı ise 2,2 tonu buluyor. Uzmanlar sözkonusu verilerin, yapının bir grup tarafından ortaklaşa yapıldığını ortaya koyduğunu belirtiyor.

Araştırma sonucunda, "Bulgularımız yapıyı meydana getiren topluluğun modernizmin unsurlarına sahip olduğunu, bunun tahmin edildiğinden çok daha erken ortaya çıktığını gösteriyor" ifadesine yer verildi.

40 bin yıl önce yok oldu

Bordeaux Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Jacques Jaubert, araştırmanın Neandertal insanının bilinenin aksine yaratıcı, becerikli ve buluşçu olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Neandertal insanı 300 bin yıl boyunca Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya'da yaşadıktan sonra 40 bin yıl önce yok oldu.