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Yaşam

Ne zaman içilmesi gerektiğini söyleyen cin tasarlandı

Griffiths Brothers ile Royston Labels iş birliğinde hazırlanan cin tasarımıyla dikkat çekiyor

31 Ocak 2018 21:30

Kimi içkiler, doğru sıcaklıkta içilmediğinde damakta nahoş, hatta tatsız bir tat bırakır. Griffiths Brothers cini doğru sıcaklığa geldiğinde tüketiciyi uyaran bir şişe ile bu sorunun önüne geçmeyi amaçlıyor.

İngiltere’nin güneyindeki Chiltern Hills kasabasına bağlı bir köyde faaliyetlerini sürdüren aile işletmesi Griffiths Brothers ile Royston Labels iş birliğinde tasarlanan şişenin üzerindeki etiket, cinin sıcaklık seviyesine göre renk değiştiriyor.

Etikette kullanılan termokromik mürekkep teknolojisi sayesinde, cin soğudukça etiketin üzerindeki renk maviye dönüyor. Rengin soluk olması ise cinin biraz daha soğumaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

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Griffiths Brotherscinsıcaklıktasarım

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