Ne zaman evlenecekler?

Rafi Moreno'dan bir kızı olan oyuncu Pelin Körmükçü, ne zaman evleneceklerini soranlara yanıt verdi.



Tuluhan Tekelioğlu'nun sunduğu "Boğaziçi'nden" programına konuk olan Pelin Körmükçü, 'Ne zaman evleniyorsunuz?' sorusundan muzdarip.



Rafi Moreno ile birlikteliğinden Selin isminde bir kızı olan Pelin Körmükçü, kızının gelişinin aslında hiç programlı olmadığını söyledi. 'Eşim' diye hitap ettiği Rafi Moreno ile çocuk yapmak ve sonra da evlenmek gibi bir planlarının olmadığını ve Selin'in kendileri için de sürpriz olduğunu anlattı.



Televizyon gazetesinde yer alan habere göre, kızları doğduktan sonra da 'Hadi şimdi de evlenelim' gibi bir telaş içine girmediklerini vurgulayan Pelin Körmükçü, evlilik müessesine çok büyük saygısı olduğunu ve mutlaka evlenmek istediklerini de ifade etti.



Ailelerinden evlilik konusunda bir baskı da görmediklerini söyleyen Pelin Körmükçü, asla evlilik karşıtı olmadığını ve evleneceklerini de belirterek "Ailelerimizden çok insanlar sokakta soruyorlar" dedi ve sokakta insanların "Ne zaman evleneceksiniz, kızınız var, büyüdüğü zaman ne diyecek?" diye sorduklarını anlattı.



Pelin Körmükçü, tüm bu sorulara yanıt niteliği taşıyan şu cümleleri sarfetti:



"Ben inanın düzgün yaşayan bir aileyim. Değerlerime son derece bağlıyım. Onu da illaki en sonunda yapacağım zaten ama hiç bir zaman telaş etmedim. 'Çocuğum oldu, hemen gideyim de illaki bunu halledeyim' diye."



Kızlarının da düğünlerini görme şansı bulacağı bir parti yapmayı düşündüklerini belirten Pelin Körmükçü, belirli bir tarihleri olmadığını ifade etti.



Beni rahatsız etmiyor



Özel hayatıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen sorular ve hakkında konuşulanlardan rahatsız olmadığını belirten oyuncu, "Çünkü benim işim bu. Beni seven insanlar da var belki beni sevmeyen ve beğenmeyenler de var" dedi.



Pelin Körmükçü, iyi bir aileden yetiştiğini ve insan olarak çevresindeki kişilere karşı her zaman saygılı olduğunu, efendiliğini hep muhafaza ettiğini söyleyerek "Dolayısıyla insanların 'Neden evlenmedin, evlenmen lazım?' demelerine fazla kulak asmıyorum.Çünkü sonuçta herkesin kendi hayatı. Bu benim hayatım. Ben bir başkasının hayatına nasıl müdahale etmiyorsam benim de hayatıma müdahale edilmez diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.



