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Yaşam

Ne yazık ki dayanamadı

İki arkadaşının can verdiği tramvay kazasında ağır yaralanan Buket Bulut'un beyin ölümü gerçekleşti.

15 Mart 2010 02:00

T24 - İki arkadaşının can verdiği tramvay kazasında ağır yaralanan ve dün sabaha kadar kalbi 4 kez durmasına rağmen ölüme direnen Buket Bulut'un beyin ölümü gerçekleşti. Doktorları, dün sabah erken saatlerde genç kızın ailesine acı haberi verdi.

İstanbul Bahçelievler’deki Kemal Hasoğlu Lisesi’nden çıktıktan sonra iki arkadaşıyla beraber tramvay altında kalan ve ağır yaralı halde Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 16 yaşındaki Buket Bulut’un beyin ölümü dün sabah erken saatlerde gerçekleşti.


İki profesör geldi

Bulut ailesinin akrabası Yılmaz Bulut, “Maalesef Buket’in beyin ölümü gerçekleşti. Onunla ilgili son kararı ailesi verecek” dedi.

Buket için önceki gece İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden iki profesör Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi’ne gelmişti. Buket, önceki gece verilen ilaçlara tepki verdi. Fakat sabaha karşı durumu kötüleşti. Beyin ölümü gerçekleşen Buket’in yakınları, doktorların kendileriyle organ bağışı konusunda temasa geçmediğini söyledi.


Arkadaşları akın etti

Haberi alınca hastaneye akın eden arkadaşları, Bahçelievler Kaymakamı’nın okulda düzenlenen törende “İki kız öğrenci öldü” dediğini hatırlatarak, “Kaymakam daha kimin öldüğünü bilmiyordu. İş işten geçtikten sonra üstgeçit yaptırmaya karar verildi. Yapılsa da kullanmayacağız” diye konuştu. Buket ile 8 yıl aynı sınıflarda okuyan Jindan Ekinci, “Buket pozitif enerji yayardı. Hiçbir zaman üzüldüğünü görmedim” diye konuştu. Öğrenciler, okul yönetiminin “Basına demeç vermeyin” dediğini aktarırken, Sinem Şahin, “Birkaç arkadaşımız daha önce kaza atlatmıştı. Bu konunun gündeme gelmesi için arkadaşlarımızın ölmesi mi gerekiyordu” dedi.

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