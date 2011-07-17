'Ne yaptın sen Aynur?!'

T24 - Sanatçı Aynur Doğan'ın Harbiye Caz Festivali'nde yuhalanmasına gazeteciler de köşelerinde tepki gösterdi. Okay Gönensin, "Hiç olmadı Aynur. Kalkmış Kürtçe şarkı söylemişsin" derken, Mutlu Tömbekici protestoculara "Aynur’a Kürtçe şarkı okutmayan behey sersemler!" diye seslendi. Mehveş Evin de olay çıkaranlara yönelik olarak, "Arkadaşım, madem Kürtçe şarkıya bu kadar tepkilisin, neden Aynur’un sahneye çıkacağı konsere gidiyorsun?" diye sordu.





İşte gazetecilerin protestolara gösterdikleri tepkiler şöyle:











İsmail küçükkaya - Harbiye'de neler yaşandı?





Yanık sesli genç kadın, yüreğinden gümbür gümbür gelen sözleriyle Kürtçe ağıt okurken, içimizden şehit askerlerimize gözyaşı döküyorduk. Müziğin ve sözün gücü buydu. Evrensel dil buydu. İkinci Kürtçe türkü geldi, o da çok alkış aldı. 'Burada bırakmalı' diye iç geçirdim. Ya da bir iki söz, empati duygusunu gösteren bir iki cümle... Olmadı, üstelik beyaz kıyafetliydi. Ses büyük ama bir empati bozukluğu vardı.



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Okay Gönensin - Ne yaptın Aynur!





Hiç olmadı Aynur. Kalkmış Kürtçe şarkı söylemişsin. Hiç olmadı bu...

En başından başlayalım: Bu memlekette ne zaman Kürtçe şarkı söylenebileceğine karar veren ağabeyler, amcalar vardır.

Sen öyle kafana göre Kürtçe şarkı söyleyemezsin. Onlar düşünür, senin adına karar verir, “söyle” derlerse söylersin, “söyleme” derlerse söylemezsin.





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Cüneyt Özdemir - Cazsever beyaz Türk faşistleri





Yıllar önce “Faşistler neden caz dinlemez? Zira caz demokrattır” tadında bir yazı yazmıştım. Dün akşam Aynur’a gösterilen tepkiyi gördükten sonra (bazı) beyaz Türklerin cazın demokrasisinin kapsama alanına girmediğini bir kez daha anladım. Aynur candır.





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Murat Yetkin - Açıkhava'da bu olduysa





Doğrusu Aynur Doğan ikinci şarkısına başlarken beynimde ‘Acaba bunu Türkçe söylemeyi düşünmüş müdür’ sorusu belirmedi desem yalan olur.

İkinci şarkı da Kürtçe başladı ve Aynur Doğan gerçekten sesiyle mükemmelliğin sınırlarını zorladı. Bence aldığı alkıştan çok daha fazlasını hak ediyordu; zaten o büyüleyici performansa aldığı alkışın çabuk yavaşlamasından havada bir elektrik biriktiği belliydi.





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Mutlu Tönbekici - Aynur’a şarkı okutmayanlara!





Aynur’a Kürtçe şarkı okutmayan behey sersemler! 80 yıl Aynur’lara Kürtçe şarkı okutulmadığı için bu hallerdeyiz zaten! Daha kurumadı dediğin şehitlerimizin kanı (ki içlerinde bir Kürt kardeşimiz de var) zaten BU yüzden akıyor! Sen ve senin gibilerin sersem kafası yüzünden!





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Cem Erciyes - Nefrete geçit yok

Umuyorum onlar da tahammülsüzlük ve çözümsüzlük ortamına katkıda bulunduklarının farkındadırlar. Keşke, konser sonunda küçük bir grubun başlattığı ‘Aynur’ tezahüratı bütün Açıkhava’yı sarsaydı. Ancak o zaman içimiz biraz rahatlar, umudumuz artardı. Ama şimdi durum fena.





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Mehveş Evin - Aynur, tek dil, tek nefret





Hayır efendim, “Ama bari BUGÜN Kürtçe söylemeseydi” tavrı, hiç samimi değil. Ne gün, kim, hangi dilde şarkı söyleyecek, bunun mu çetelesini çıkaracağız? Siyaseti, savaşı, nefret dilini müziğe de mi bulaştıracağız?





Bu ayıbı yapan ve destekleyenlere sorayım:

Arkadaşım, madem Kürtçe şarkıya bu kadar tepkilisin, neden Aynur’un sahneye çıkacağı konsere gidiyorsun?





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Balçiçek İlter - Yok öyle yağma





"İnsanlar niye birbirine bağırıyor biliyor musun?" dedi Psikiyatr Cem Mumcu...

Bilemedim cevabı... Öfkelendikleri için mi? Haksızlığa tahammül edemedikleri için?