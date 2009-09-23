Yeni saç modeli yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan Tarkan'ın kuaförü "O sıradan bir insan değil" dedi ve ekledi: "Ben çok beğendim. Ona, ne yapsa yakışıyor zaten!"

Yeni imajına 'Son Mohikan' yakıştırması yapılan Megastar Tarkan'a kuaförü Yıldırım Özdemir sahip çıktı. NTV'deki 'Haber Merkezi Haftasonu' programına telefonla bağlanan Özdemir, Tarkan'ın 'beğenilmeyen' son imajıyla ilgili düşüncelerini şöyle açıkladı:



Biraz da eğlenmesi lazım



Tarkan'ın yeni saç modeli Amerika'da yapıldı ve ben çok beğendim. Amerika'ya gitmeden önce birlikte buna benzer bir saç modeli yaptık. O öne taranmıştı ama bu arkaya taranmış. Sonuçta Tarkan sıradan bir insan değil ve dolayısıyla çılgın. Bence ne yapsa yakışan bir adam. Eğlenmesi de lazım bazen." Kuaför Yıldırım Özdemir, Tarkan'ın 'Son Mohikan' diye eleştirilmesiyle ilgili de şunları söyledi:"Dönem dönem biz de basında çıkmayan çok enteresan saçlar deniyoruz. Ama tabii Amerika'da daha rahat hareket edebiliyor. Türkiye'de bu modeli hemen yapıp, 'pat' diye çıkamayabilirdi." (Televizyon Gazetesi)