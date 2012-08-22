Şırnak’ın Uludere ilçesinde askerleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 asker ve 1 korucu şehit oldu. Olaya ilk müdahaleyi bölgedeki köylülerin yapması dün sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Ortasu Köyü Muhtarı Haşim Encü, köylülerin yardıma koşmasını ilginç bulanlara, "Ne yapacaktık? Elimizi kolumuzu bağlayıp oturacak mıydık" diye tepki gösterdi.

28 Aralık 2011'de jetlerin bombardımanı sonucu 34 köylüye mezar olan Gülyazı ve Ortasu (Roboski) köyü yakınında meydana gelen kaza, 34 köylü için kurulan taziye çadırının 150-200 metre kadar yakınında meydana geldi.

Enis Tayman'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, Ortasu Muhtarı Haşim Encü olayı öğrenir öğrenmez kaza yerine koştuklarını belirterek şöyle devam etti: “Kaza yerine ilk varanlardan biriydim. Bizim çıkardığımız yaralılardan ikisi yaşıyordu. 12 kişiyi taşıdık, 10’u ölmüştü. Ölüleri ve yaralıları kendi araçlarımızla tugaya gönderdik.”

Kaza yerine ilk ulaşanlardan biri de öldürülen 34 köylüden biri olan Serhat Encü’nün ağabeyi Ferhat Encü’ydü. Encü Radikal ’e yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Sağ çıkardıklarımızdan bir-ikisinde yaşam belirtileri vardı. Sanırım 18-20 kişi vardı. Birer birer çıkartıp araçlara bindirdik, tugaya ve hastanelere taşıdık. Korkunç bir manzaraydı. Ölen askerler vardı.”

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, “Ordu akrabalarını öldürdü. Onlar askere yardımı koştu” yorumlarına tepki ise Ortasu Muhtarı Haşim Encü’den geldi. Bombardımanda ölen köylülerden 8’ine akraba olan Encü, “Niye ilginç bulmuşlar ki! Bu asker de bu vatanın evladıdır, biz de... Bizim 34 insanımızın ölmesiyle bu askerlerin yaralanmasının ne ilgisi var? Ne yapacaktık? Elimizi kolumuzu bağlayıp oturacak mıydık? İlginç bir şey değil insani bir görevdir” diye konuştu. Encü kazada ölen korucu Mehdi Tosun’un da bombardımanda ölen köylülerden biriyle akraba olduğunu söyledi.