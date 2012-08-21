Şırnak'ta askeri minibüs devrildi: 9 asker 1 korucu şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesinde askerleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 9 asker ve 1 korucu şehit oldu. Yaralı askerleri, köylüler hastaneye taşıdı.



Şırnak valisi Vahdettin Özkan, Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyündeki kazada 9 asker ve korucu olan şoförün şehit olduğunu söyledi.

Uludere'de sabah 10.00 sularında meydana gelen kazada, 4 asker de yaralandı. Minibüste 15 asker bulunuyordu.

Gülyazı köyüne görevli askerleri taşıyan aynı zamanda korucu olan Mehdi Tosun yönetimindeki 73 M 0117 plakalı sivil minibüs, köye 200 metre kala virajı alamayarak yaklaşık 75 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Can pazarının yaşandığı uçurumdan çıkarılan yaralı askerler köylüler ve olay yerine gelen askerler tarafından 500 metre uzaktaki Gülyazı Sağlık Ocağı'na götürüldü.



Yaralılar helikopterle taşındı



Burada ilk müdahaleleri yapılan askerler, helikopterlerle Şırnak Asker Hastanesi ile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırında 28 Aralık 2011 gecesi düzenlenen hava operasyonunda ölen 34 kişinin ailelerini, Gülyazı köyünde bugün BDP Genel Başkan yardımcısı Gültan Kışanak, Mardin Bağımsız milletvekili Ahmet Türk'ün de aralarında bulunduğu milletvekilleri ziyaret edecekti. Köyde güvenliği sağlamak üzere askerler görevlendirilmişti.