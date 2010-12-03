Ne vuran utandı, ne de izleyen!

T24

Edirne’de 50 yaşlarındaki baba, 17 yaşlarındaki kızını herkesin gözü önünde saçından sürükleyerek yürüttü ve sokak ortasında tekme tokat dövdü. Polisin gelmesinden sonra şikayetçi olan çıkmayınca baba- kız olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Bu yaşananlar ise amatör bir kamera tarafından görüntülendi.Olay, kentin en işlek yerlerinden Londra Asfaltı, bankalar önü mevkiinde meydana geldi. Adları öğrenilemeyen kız ile babası olduğu sanılan kişi önce tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından baba, kızını saçından sürükleyerek götürmek istedi. Ancak kız gitmemekte direnince, baba herkesin gözü önünde kızı tekme tokat dövdü. Çevredekiler ise bu yaşananlara müdehale etmedi.Ardından baba, kızını saçından tutarak yolun karşısına geçirdi. Buradaki taksi durağındaki şoförler baba ve kızın yanına giderek onları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak baba, kızı ile konuştuğu sırada yine sinirlendi ve tekrar tekme tokat dövmeye başladı. bu kez çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederek kızı babasının elinden aldı.Daha sonra olay yerine polis geldi. Bu yaşananlar bir amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayda şikayetçi olmayınca, polis işlem yapmadı. Baba ve kızı daha sonra olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.