Ne vitamin ne de balık yağı kalp krizi riskini azaltıyor

Boston kentindeki Brigham Hastanesi'nden Dr. Howard Sesso, birçok kişinin sağlıklı olmak için vitamin takviyesi yaptığına değinerek, ''oysa vitaminler, özellikle kalp hastalıkları riskini azaltmada sağlıklı diyetin, egzersizin, sigara kullanmamanın ve kiloyu korumanın yerini tutamaz'' dedi.



Los Angeles'ta yapılan ABD Kalp Derneği Konferansı'nda çalışmasını sunan Dr. Sesso, araştırmaya katılan 15 bin yetişkin erkeğin yarısına multivitamin, diğer yarısına ise sahte multivitamin hapları verildiğini belirtti.



Sesso, 11 yıl süren araştırmanın sonunda kalp krizi, kalp yetmezliği, inme ya da kalbe bağlı ölüm oranlarında iki grup arasında kayda değer bir fark bulunamadığını ifade etti.



Multivitaminlerin yan etkilerine değinen Sesso, vitamin kullanan hastaların cildinde daha fazla dökülme görüldüğünü, multivitaminlerin bunun dışındaki yan etkilerinin ise 2 grup için aynı olduğunu söyledi.



Araştırma, sigara içmeyen, egzersiz yapan, diyet uygulayan ve multivitamin kullanan hastaların kansere yakalanma olasılığının da yüzde 8 oranında azaldığı ortaya çıkardı.





Balık yağı da kalp hastalıklarına yakalanma oranını azaltmıyor





Öte yandan, ''Journal of the American Medical Association'' dergisinde yayımlanan iki araştırma, balık yağının da kalp hastalıklarına karşı koruma sağladığı varsayımını çürüttü.



Araştırmalar, balık yağının sanılanın aksine kalp hastalığını ya da kanda trigiliserid oranının yükselmesini engellemediğini gösterdi.