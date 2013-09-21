'Ne verirsen 2 katını alırsın' diyerek dolandırdı

İstanbul Fatih’te, Kamerun uyruklu Bauna J. bir işadamına, elinde sözde özel bir solüsyonla yıkandığında 100 dolarlık banknotlara dönen kâğıtlar olduğunu söyledi. "Bu solüsyonu Amerikan konsolosluğundan almak için para lazım. Ne verirsen ertesi gün iki katını alırsın" diyen Bauna, işadamını 137 bin dolar dolandırdı.

Fatih'te polise başvuran işadamı M.Y. dolandırıcılığın kurbanı olduğunu söyledi.

M.Y. ifadesinde "Bir arkadaşımın yanına gitmiştim. Onun yanında iş yaptığı başka bir işadamı vardı. Bu kişi elinde özel kağıtlar olduğunu, bu kağıtların özel bir solüsyonla yıkandığında 100 dolarlık banknotlara dönüştüğünü anlattığını duydum. Arkadaşım konuyla ilgilenmedi ama ben ilgilendim. Birlikte dışarı çıktığımızda bana solüsyonu Amerikan konsolosluğundan almak için para gerektiğini ne kadar para verirsem ertesi gün iki katını geri alacağımı söyledi. Bunun üzerine ona 137 bin dolar verdim. Ancak bir hafta geçmesine rağmen ortaya çıkmadı'' dedi.

Zanlı gözaltına alındı

Polis şüpheliye ulaşmak için işadamına, kendisine dolandıran kişiyi telefonla aramasını ve yeniden para vermek istediğini söylemesini istedi.

İşadamı M.Y. şüpheliyi arayarak 40 bin dolar bulduğunu bu parayı da ikiyi katlamak istediğini söyledi. Parayı almaya gelen şüpheli Bauna J. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli Bauna J.'nin Kamerun uyruklu olduğu ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği öğrenildi.

Suçlamaları kabul etmeyen Bauna J. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.