'Ne tarafız ne muhatap'

T24 - NTV Haber Koordinatörü Nermin Yurteri, NTV'nin tarafsızlık ve habercilik anlayışını, projelerini, Ankara ve İstanbul haberciliğinin farkını, medyada kadın olmayı ve muhabirlik günlerini anlattı.





NTV ekranlarında 12 yıl boyunca muhabir olarak birçok başarılı işe imza atan Nermin Yurteri, Şubat ayından beri kanalın haber merkezini yönetiyor.





Mesleğe adımını Ankara'da atan ve Türk kanallarındaki tek kadın haber koordinatörü olan Yurteri, medyada yönetici konumundaki kadınların sayısının az olduğu fikrine katılıyor, ancak haber merkezindeki kadınların hiç de az olmadığının altını çiziyor.





ntvmsnbc'den Simla Yerlikaya'nın haberine göre "Heyecanımı kaybetmeden hep muhabir olarak kalmak isterim" diyen Yurteri, "NTV, kurulduğu günden bu yana tarafsızlık konusunda titiz olmuştur. Tarafsızlığın sağlanması, taraf olmaktan çok daha zor. Biz zor olanı seçiyoruz. Yandaş medya tartışmaları, habercilik dışında başka bir kavganın ürünü gibi geliyor bana. Bu tartışmanın ne tarafıyız ne de muhatabıyız" diye konuşuyor.





Ankara ve İstanbul haberciliğini de karşılaştıran Yurteri, "Ankara'da genelde İstanbul'da gazetecilik yapılmadığı söylenir. Aslında Ankara ve İstanbul gazeteciliğini karşılaştırmak doğru değil" diyor.







'Bazen tarafsızlık taraf olmak gibi algılanıyor'







Sizin yönetiminizde NTV'nin haberlerinde ve habere bakışında nasıl değişiklikler olacak?





NTV'nin haber çizgisi ve ilkeleri belli. Hızlı habercilik, ama mutlaka doğru haber. NTV var olduğundan bu yana her zaman bu ilkelerde titiz olduk. Bir de tarafsızlık. Bazen tarafsızlık taraf olmak gibi algılanıyor, ama bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Haber merkezimiz deneyimli isimlerden oluşuyor. NTV'nin habercilere, medyada kendilerini ifade etmek için en iyi ortamı sağlayan yayın kuruluşu olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde, daha hareketli dinamik bir anlayışla çalışacağız.Teknolojiyi daha etkin kullanacağız. 3G bize inanılmaz bir destek sağlıyor. Bunu etkin kullanmayı sürdüreceğiz.





Saat başı bültenlere ağırlık veriyoruz, her saat başı izleyenler NTV'yi açtığında, "Türkiye'de ve dünyada neler oldu?" sorusunun yanıtını doyurucu bir şekilde alabilecek.





Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri olabildiğince canlı bağlantılarla, uzman görüşleriyle, muhabir bağlantılarıyla olay yerinden her boyutuyla ekrana taşıyacağız. Siyasi, ekonomik gelişmeler, uluslarası gelişmeler ve elbette sokağın nabzı NTV ekranında olacak. Sanatı, sporu, aktüaliteyi de ihmal etmeyeceğiz. Buçuklarda özetler, özetlerin ardından da gün içinde gelişen olayları mercek altına aldığımız olaylara, haberlere daha geniş bakabildiğimiz kuşaklarımız olacak.







'Ekrana çıkanların her yanına haberci oldukları sinmeli'







NTV Spor ve CNBC-e'nin imkanlarından faydalanmak, ortak bir havuz olması haber zenginliğimiz için çok büyük avantaj. Daha emeksiz, zahmetsiz işlerden uzak durup, rutin takibiyle birlikte özel haberlere öncelik vereceğiz. İyi bir ekibiz. NTV'nin kurumsal kimliğini özümsemiş, işini seven, çalışmayı seven, sorumluluk duygusu gelişmiş ve herşeyden önemlisi yaptığı işi seven bir ekibimiz var. Haber metinlerinden, görüntü seçimine kadar çok titiz bir çalışma içindeyiz. Deneyimli arkadaşları aramıza aldık, yeni gelenler de olabilir. Haber merkezinde, üretime katkı verenlerle, yeni öneriler ve bakış açıları getirenlerle çalışmak istiyoruz. Ekrana çıkan arkadaşlarımızın her yanına haberci oldukları sinmeli. Bu konuda, bazı eksiklikleri gidermek için arkadaşlarımızı destekledik, önümüzdeki günlerde bu destek sürecek. Her kesimin doğru ve güvenilir haber alma ihtiyacından yola çıkıyoruz. Haber odaklı yayın anlayışımıza devam edeceğiz. Genel haber akışımızda herkesin ilgilendiği, merak ettiği bir şeyler olsun isitiyoruz. Rating kaygısından uzak, ancak elbette izlenen, güvenilirliği esas alan bir yaklaşımla haberciliğe devam edeceğiz.







24 saat haber veren bir kanal olarak sürekli üretmek zorundayız. Gerçekleri bulup, bozmadan, abartmadan doğru bilgiyle izleyicilere ulaşmak hedefimiz. Haberin hazırlanışı, yayını sırasında en önemli önceliğimiz her zaman gerçeğe bağlı kalmak, dengeli, objektif ve şeffaf olmak. Az önce de söylediğim gibi bizim için olmazsa olmaz şey güvenilirlik. Haberi önce vermek, ama herşeyden önemlisi doğru vermek.





Sokaktan uzak kalmayacağız. Kesintisiz haber verme anlayışımız devam edecek. Önceliğimiz elbette muhabir haberleri. Alanında uzmanlaşmış muhabirlerimiz ve ekran yüzlerimiz en önemli avantajımız. Haber ağı açısından çok şanslı bir televizyon NTV. Güçlü bir yurt haber ve dış haber ağımız var. Birikimi ve tecrübesiyle bize yol açan çok değerli yöneticilerimiz var. Hayatın tüm renklerini ekrana yansıtan haber çeşitliliğine önem veren bir anlaşıyla akışları şekillendiriyoruz. NTV markasının ifade ettiği kaliteyi bozmamak en önemli önceliklerimizden biri.







'Muhabirken rüyamda haber görürdüm'







Bu görevden önce haber koordinatör yardımcılığı ve muhabirlik yaptınız. Ancak haber merkezini yönetmek sizin için de bir ilk. Bunun eksileri ve artıları neler?



Haber merkezinde yöneticilik bütün zamanınızı alan birşey. Sürekli yeni gelişmeler oluyor ve haber merkezi bütün gün boyunca bunlara yetişmeye çalışıyor. Gece yarısına kadar süren bir tempomuz var. Buradaki hiçbir arkadaşın evine gittiği zaman bile işten uzaklaşabildiğini, telefonunu kapatabildiğini sanmıyorum. Her zaman "acaba bir eksik var mı, bir şey atladık mı?" diye düşünerek yaşıyoruz. Muhabirken bazen rüyamda haber görürdüm, son dakika birşey olur, ama telefonum açılmaz veya bir türlü telefon numaralarını tam olarak yazamazdım. Bu defalarca olurdu. Böyle bir etkisi var haberle uğraşmanın. 'Mesai bitti, eve gittik iş sona erdi' diye bir durum yok hiçbir zaman. Bu tür rüyaları birçok habercinin gördüğünü düşünüyorum. Haber merkezinde yöneticilik, çok geniş bir bakış açısı kazandırdı. Heyecanımı kaybetmeden hep muhabir ruhumla kalmak isterim.







'Haber bolluğundan izleyiciler bile yoruldu'







"Türkiye'de hiç sakin bir an olmaz" denir, gündemin yoğunluğunu tarif etmek için. Bu yoğunluk işinizi kolaylaştırıyor mu, zorlaştırıyor mu?





Bir haber ve polemik bolluğu olduğu kesin. Önceleri bu durumun iyi birşey olduğunu düşündü haberciler. Bol haber hep istediğimiz birşey. Sonuçta gelinen noktada, izleyiciler de haberciler de yoruldu. Ben izleyecilerin yorulmasını daha fazla önemsiyorum. Siyasi bir kavga bitiyor, deprem gibi üzücü bir haberle sarsılıyoruz. Onu unutmak üzereyken, önemli bir soruşturma ile yeniden geriliyoruz ve bu yıllardır böyle gidiyor. Yurtdışında herhangi bir ülkede habercilerin bu kadar farklı konularla ilgilenebildiğini, bu kadar önemli haberleri takip edebildiğini sanmıyorum.







'Bir iki dakikak saatler gibi gelebilir'







Bu yoğunluğun yarattığı türbülans bazen tehlikeli de oluyor. Haberi doğrulatmak çok zor olabiliyor. O kadar çok ve önemli haberler, iddialar uçuşuyor ki, her an bunlardan birisinin yarattığı riskle karşı karşıya gelebilirsiniz. Bir haberi doğrulatmak için geçen süre kadar, insanı zorlayan bir süreç yoktur. Haber atlama telaşı içinde bir-iki dakika saatler gibi gelir. Telefonlar açılır, insanlar aranır, inanılmaz bir telaş ve baskı. Ve bu hiçbir zaman bitmez. Biri bitti derken, diğeri başlar burada ve her gün yeni bir gündür. Her gün, her saat yeniden test edilirsiniz.