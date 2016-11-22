Ne suçu vardı; yavru köpek, başı kesilmiş halde bulundu!

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi'nde fabrika işçisi Süleyman Can Orhan'ın evinin bahçesindeki bir buçuk aylık olan 4 yavru kurt köpeği, önceki gün kayboldu. Hayvanların sahibi Süleyman Can Orhan, kayıp yavru köpeklerden birini başı kesik halde evine yakın bir yerde buldu.

Ertesi gün 2 yavru köpeği de sağ olarak bulan Orhan, diğer yavru köpeği bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Süleyman Can Orhan, köpeğinin başını kesip evine yakınına bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.