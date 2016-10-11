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Yaşam

Barınak çalışanları tarafından darp edilen hayvansever: Hayvanlar açlıktan dışkılarını, fare ölülerini yiyor!

“Bilecik Hayvan Barınağı’nda durum içler acısı”

11 Ekim 2016 23:36

Mehmet Efe Altay

İstanbul’da yaşayan bir Yasemin Onur Şenyurt isimli hayvansever, Bilecik Hayvan Barınağı çalışanları tarafından darp edildiğini söyledi.

Şenyurt, Cevat Kaya isimli arkadaşıyla ile birlikte barınağa gittiği sırada çalışanlarla arasındaki çıkan tartışma sonucu görevlilerin kendisini darp ettiğini, kaval kemiğinde problem yaşadığını anlattı. 

Şenyurt, barınaktaki hayvanların durumunu anlatırken “Engelli köpekler, küçük ırk, büyük ırk köpekler bir arada yaşıyorlar. Açlıktan kendi dışkılarını, fare ölülerini yiyorlar. Ne zaman gitsem aynı manzara ile karşılaşıyorum” dedi. 

“Bunları görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü” diyen Şenyurt, “Bütün görüntülere rağmen bir şey yapılmıyor, yapılacağını da sanmıyorum. Sadece uyarı yapılıyor, bu uyarılardan da anladıklarını zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

Şenyurt, savcılığa şikayetçi olduğunu belirtirken “Çok ağır hakaretler, küfürler edildi bana. Kaval kemiğimde yaşadığım problemden dolayı ayakkabı giymekte zorlanıyorum” diye konuştu.

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