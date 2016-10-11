Barınak çalışanları tarafından darp edilen hayvansever: Hayvanlar açlıktan dışkılarını, fare ölülerini yiyor!

İstanbul’da yaşayan bir Yasemin Onur Şenyurt isimli hayvansever, Bilecik Hayvan Barınağı çalışanları tarafından darp edildiğini söyledi.

Şenyurt, Cevat Kaya isimli arkadaşıyla ile birlikte barınağa gittiği sırada çalışanlarla arasındaki çıkan tartışma sonucu görevlilerin kendisini darp ettiğini, kaval kemiğinde problem yaşadığını anlattı.

Şenyurt, barınaktaki hayvanların durumunu anlatırken “Engelli köpekler, küçük ırk, büyük ırk köpekler bir arada yaşıyorlar. Açlıktan kendi dışkılarını, fare ölülerini yiyorlar. Ne zaman gitsem aynı manzara ile karşılaşıyorum” dedi.

“Bunları görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü” diyen Şenyurt, “Bütün görüntülere rağmen bir şey yapılmıyor, yapılacağını da sanmıyorum. Sadece uyarı yapılıyor, bu uyarılardan da anladıklarını zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

Şenyurt, savcılığa şikayetçi olduğunu belirtirken “Çok ağır hakaretler, küfürler edildi bana. Kaval kemiğimde yaşadığım problemden dolayı ayakkabı giymekte zorlanıyorum” diye konuştu.