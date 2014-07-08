Ne sigortası var, ne elektriği! Hüseyin Avni Köşkü'nü kim yaktı?

Cengiz İnşaat’a satılan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nde çıkan yangınla ilgili itfaiye raporu kundaklama şüphelerini artırdı. Raporda yangına neden olabilecek elektrik düzeneğine rastlanmadığı belirtilirken, tescilli köşkün sigortalanmadığı da ortaya çıktı

Üsküdar’daki Fethipaşa Korusu’nda Cengiz İnşaat’a satılan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’ndeki yangınla ilgili itfaiye raporu köşkün kundaklama ihtimalini güçlendirdi.

BirGün gazetesinden Olgu Kundakçı’nın ulaştığı itfaiye raporuna göre, tarihi köşkü küle çeviren yangının çıkışına neden olabilecek herhangi bir unsura rastlanılamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangından üç gün sonra hazırlanan 01.07.2014 tarihli raporda, yangının çıkış sebebinin tespit edilemediği belirtildi. İtfaiye tarafından yapılan araştırmada köşkte yangın çıkmasına neden olabilecek herhangi bir elektrik bağlantısı olmadığı da tespit edildi.

Yangın sebebi tespit edilemedi

Yanan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’ne itfaiye müdahale etmeden önce “köşkün alevli surette yanmakta olduğu ve yangının ormanlık alana sirayet ettiği” belirtilen raporda olayın çıkış sebebiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Olay yerine ulaşıldığında, yangın sebebi ile çatısı tamamen çöken, ikinci kat dahili alevli surette yanan metruk köşke dahilden müdahale imkânı olmadığından, hariçten ve binanın tüm cephelerine müdahale edilerek, 45 dakika içerisinde yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları başlamıştır. Ayrıca ormana sirayeti önlemek için yerden müdahale edilirken hava desteği de alınmış ve sirayet önlemiştir. Yapılan araştırmada metruk köşke elektirk bağlantısı olmadığı tarafımızdan tespit edilmiş, köşkün tamamen yanması nedeniyle yangın çıkışına sebep olacak herhangi bir unsura rastlanmadığından çıkış sebebi tarafımızca tespit edilememiştir.”

Köşkün sigortası yok

Raporda köşkün son durumuyla ilgili “ahşap köşk tamamen, köşk çevresindeki çam ağaçları kısmen yanmaktan dolayı zarar görmüştür” denildi. Köşkteki zararın bilirkişiler tarafından tespit edilmesi uygun görüldü. Cengiz İnşaat tarafından satın alınarak restorasyonu planlanan köşkün sigortasız olması ise dikkat çekti. Tarihi Hüseyin Avni Paşa Köşkü, İstanbul 3 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 8 Ocak 2002’de yıkılmadan korunması gereken 1. grup kültür varlığı olarak tescillenmişti.

Restorasyon izni verilmişti

Yangından sonra Cengiz İnşaat tarafından yapılan açıklamada, yangından sadece beş gün önce 23 Haziran 2014’te tarihi köşkün restorasyonu için ön izinlerin Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından verildiği ortaya çıkmış, bu durum kundaklama kuşkusu yaratmıştı. Cengiz İnşaat’ın açıklamasında, “İtfaiye raporundan sonra nedeni kesinleşecek olan yangın, çatıdan başlayarak bütün binanın hasar görmesine sebep olmuştur” denilmişti.

Ne olmuştu?

Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün de yer aldığı 81 bin 511 metrekarelik koru arazisi, ismi 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında gündemden düşmeyen ve tapelerde millete küfrettiği iddia edilen Cengiz İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz tarafından satın alındı. Mehmet Cengiz koru arazisinin yüzde 65 hissesini TMSF’den yüzde 35 hissesini ise özelden satın aldı. Mehmet Cengiz’in Hüseyin Avni Paşa korusunu TMSF’den ‘0’ TL’ye satın aldığı iddia edilmişti.

***

Yangın raporu:

Yangın çıkışına neden olabilecek herhangi bir unsura rastlanmadı.

Korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli köşk binasına sigorta yapılmamış.

Köşkte yangına neden olabilecek elektrik bağlantısı yok.