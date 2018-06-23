Ne seçim, ne Dünya Futbol Şampiyonası turizmin hızını kesebildi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TURİZMDE bu yıl Türkiye 40 milyon, Antalya ise 14 milyon turist bekliyor. Turizm sektörü temsilcileri haziran ayının tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaştığına dikkat çekerek, seçim ve Dünya Futbol Şampiyonası\'nın turizmin hızını kesemediğini söyledi.

Turizmde bu yıl 40 milyon turist hedefleyen Türkiye, Almanya merkezli tur operatörü TUI\'nin en çok satış yaptığı destinasyonlar içinde üçüncü sırada yer aldı. Bu yıl yeni rekorlara koşan Türkiye turizminin başkenti Antalya ise bu başarıda en büyük pay sahibi oldu. Haziran ortası itibariyle 4 milyon rakamını aşmayı başaran ve bu yıl 14 milyon hedeflenen turizm kentinde, Rusya ve Almanya pazarlarındaki ciddi orandaki artışlar sektörü sevindirdi.

\'CİDDİ GERİ DÖNÜŞ VAR\'

Antalya\'ya bu yıl hem Rusya hem Avrupa ülkelerinden ciddi talep olduğunu belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, TUI\'nin de en çok sattığı ülkeler sıralamasında Türkiye\'nin üçüncü olduğuna dikkati çekti. Yağcı, “Türkiye için hep diyorduk, 2018\'i erken rezervasyonlarla Almanya\'da ciddi taleple karşılayacağını düşünüyoruz diye. Şu anda ciddi anlamda bir geri dönüş söz konusu. Dolayısıyla TUI\'nin en iyi sattığı ülkelere baktığımızda en iyi ülke sıralamasında birinci İspanya, ikinci Yunanistan, üçüncü de Türkiye. Tabi bu bizim öngörülerimizle örtüşen bir durum\" dedi.

SENEYE İSPANYA\'YLA İLK İKİYİ PAYLAŞIRIZ

Bu yıl çok güzel bir gelişme olduğunu dile getiren Erkan Yağcı, “Önümüzdeki yıllarda da Türkiye\'nin tekrar İspanya\'yla bir ya da ikinciliği paylaştığı konuma tekrar döneceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl büyük ihtimal bu seneki üçüncülükteki yerini ikinciliğe kaydıracaktır. Türkiye toplam turizmde ise önceki yıllarda 6\'ncı sıralardayken 12\'nciliğe kadar gerilemişti ve 2017\'de tekrar 6\'ncılığa yükseldi. Bu yıl da altıncı sıradaki yerini koruyacağını söyleyebiliriz. Haziran ortası itibariyle Antalya 4 milyon rakamını geçti ve yüzde 43\'lük artış söz konusu. Bugünkü turist sayımız itibariyle de 2014\'ü geçmiş durumdayız. Güzel bir gelişme devam ediyor sektörde\" diye konuştu.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİ HAZİRAN AYI

Antalya\'nın tüm zamanların en iyi haziran rakamına ulaştığını belirten Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz ise Antalya Havalimanı\'na günde ortalama 65 bin yolcu indiğini vurguladı. Bu rakamın haziran aylarında genelde 45-50 bin civarında olduğuna değinen Yavuz, \"Daha şimdiden son iki yılın rakamı geçilmiş durumda. Ay sonuna kadar en az yarım milyon daha turist gelecek ve haziran ayını 1 milyon 900 bine yakın sayıyla kapatırız. Bu da tüm zamanların en iyi rakamı olur. Tabi esas sıçrama nisan ve mayıs aylarında oldu. Nisanda en iyi yıl olan 2014\'ü yakaladı, mayıs ayında ise en iyi yılın 100 bin üstüne çıktı\" dedi.

NE SEÇİM NE ŞAMPİYONA HIZI KESEBİLDİ

2016\'da Rusya, 2017\'de Almanya\'da yaşanan krizleri hatırlatan Recep Yavuz, şöyle konuştu:

\"Önümüzdeki sayılara baktığımızda bu iki krizin de nisan-mayıs aylarında aşıldığını görüyoruz. Hatta Hollanda bile bizimle barışmış. İskandinav pazarı biraz nazlı ve ağır gidiyor. Ama onun dışındakiler eski yıllara dönüyor. Geçen yıla göre zaten yüzde 50-51\'lik artış var. Yani ne seçimler, ne Dünya Futbol Şampiyonası turizmin hızını kesebildi. Bundan sonra da zaten en kuvvetli ve yoğun aylar temmuz-ağustos geliyor. Sağ salim seçimi de atlattıktan sonra kasım sonuna kadar problem gözükmüyor. \'Nerede bu turistler\' diye soranlar, turist tatili, güneşi, denizi özledi. O yüzden turistleri sahillerde görebilirler.\"

RUSLAR İLK SIRADA

Diğer yandan Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı\'ndan gelen turist sayısı 18 Haziran günü itibariyle 4 milyonu aştı. Turistlerin milliyetlerine göre dağılımında ise 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında kente gelen 2 milyon 874 bin turistin yüzde 38.4\'ünü Ruslar oluşturdu. Bu dönemde Antalya\'ya gelen Rus turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artışla 1 milyon 42 bin 479 oldu. Geçen yıla göre 336 bin daha fazla Rus turist geldi. Rus turist sayısı 2018\'in ilk beş ayında bugüne kadarki en yüksek sayıya ulaşarak, yeni bir rekora imza attı. Mayıs ayında ise Rusya\'dan 739 bin 834 turist geldi. Geçen yılın mayısına göre yüzde 43 artış gösterdi.

ALMANLARDA SEVİNDİRİCİ ARTIŞ

Son iki yıldır ciddi oranda düşüşün yaşandığı kentin en önemli iki pazarından Almanya\'dan ise bu yıl yüzde 51,4\'lük rekor artış gerçekleşti. Almanya\'dan 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında 593 bin 339 turist gelirken, geçen seneye göre artış 201 bin kişi oldu. Alman turist sayısı, en yüksek olduğu 2014 ve 2015 yıllarındaki sayının gerisinde kaldı. Almanlar bu yıl gelen toplam turist sayısının yüzde 21,9\'unu oluşturdu. Almanya\'dan mayıs ayında ise 280 bin 138 turist geldi ve geçen senenin mayısına göre yüzde 79 artış gerçekleşti.

Rusya ve Almanya\'nın ardından kent turizminin en önemli diğer pazarlarının turist sayısı ve geçen yıla göre oranları şöyle:

“Ukrayna 156 bin kişi, yüzde 14 artış. İngiltere 147 bin kişi, yüzde 56,9 artış. Hollanda 120 bin kişi, yüzde 77 artış. Polonya 73 bin kişi, yüzde 172 artış. Litvanya 49 bin kişi, yüzde 84 artış. İsrail 47 bin kişi, yüzde 3,8 artış. Belçika 44 bin kişi, yüzde 50 artış. İran 39 bin kişi, yüzde 13 artış. Danimarka 38 bin kişi, yüzde 38 artış. İsveç 30 bin kişi, yüzde 67 artış. Beyaz Rusya 30 bin kişi, yüzde 23 artış. Kazakistan 26 bin kişi yüzde 15 artış. Finlandiya 25 bin kişi, yüzde 66 artış.\"

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