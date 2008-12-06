Ne olur ölme aşkım

Adana'da düğün konvoyunda sollama yapan alkollü sürücü, gelin arabasının kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanmasına neden oldu. Düğün gecesi eşi kazada yaralanan 35 yaşındaki Yılmaz Demirkaya, beyaz gelinliği kanlar içinde olan 31 Yaşındaki Tülay Demirkaya'nın yüzünü avuçlarının arasına alıp, “Aşkım ne olur ölme” dedi.



Dün akşam yaşamlarını birleştiren Tülay ile Yılmaz Demirkaya çifti, düğünden sonra arkadaşlarıyla bir eğlence merkezine gitti. Demirkaya çifti ve arkadaşları, geç saatte buradan da çıkıp, konvoy halinde giderken, Özgür Kara yönetimindeki 01 NY 490 plakalı otomobiliyle, gelin ile damadın bulunduğu Göktuğ Çopur'un yönetimindeki 01 TC 476 plakalı otomobili sollamak istedi. Direksiyon kontrolünü kaybeden Özgür Kara, orta refüje çıktı.



Savrulan otomobili düzeltmek için hızla direksiyonu çeviren Kara, yanında seyreden Göktuğ Çopur'un kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Çopur'un kullandığı otomobil, 3 metre aşağıdaki tarlaya uçtu. Kazada gelin Tülay Demirkaya ile Göktuğ Çopur'un eşi Mine Çopur yaralandı. Yaralılar, konvoydaki diğer araçlarda bulunanlar ve çevreden yetişenler tarafından araçtan çıkarıldı.



Kazayı yara almadan atlatan damat Yılmaz Demirkaya, beyaz gelinliği kanlar içinde olan eşinin yüzünü avuçlarının arasına alıp, gözyaşı döktü. Eşini öperek sakinleştirmeye çalışan Yılmaz Demirkaya, “Aşkım ne olur ölme. Bak iyisin, sana bir şey olmayacak. Ben de iyiyim aşkım” diye ağladı. Kazaya neden olduğu için kendini suçlu hisseden Özgür Kara da ambulansa alınan Mine Çopur'u öperek, teselli etmeye çalıştı. Adana Numune ve Çukurova Devlet hastanelerine götürülen yaralıların tedavisi sürüyor.



Kazaya neden olan ve 176 promil alkollü çıkan Özgür Kara'yı gözaltına alan polis, soruşturmayı sürdürüyor.



