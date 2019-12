Ne olur katili yakalayın, beni katil yapmayın

Şanlıurfa’da, 65 bin YTL kan parası verilmesine karşılık babası kan davası kurbanı olan 16 yaşındaki V.E., “Devlet baba başımı öne eğme, babamın katilini bul. Töre uğruna katil olmak istemiyorum” dedi.



V.E.’yi eline silahı alıp, babasının katilini öldürme noktasına getiren töre ve kan davası olayı, 3 yıl önce Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’ndeki Cemaldini aşireti mensubu iki aile arasında başladı. İddiaya göre, 2005’te, çeşitli suçlardan sabıkalı Aslan Çakan, Demirci Mahallesi’ndeki akrabaları Hadi Erdem’in evine girip, eşi 35 yaşındaki H.E.’ye tecavüz etti. H.E., durumu eşine anlatınca aşiret büyükleri bir araya gelip, aileyi barıştırdı, tecavüz olayı emniyet güçlerine bildirilmeyip, örtbas edilerek olayın kan davasına dönüşmesi engellendi. Ancak, tecavüz mağduru kadın H.E., töre baskısı altında kalıp, namusu kirlendiği gerekçesiyle dışlanınca kendini iple asarak intihar etti. Yeniden toplanan aşiretin ileri gelenleri, kadının ölümünden sorumlu tutulan Aslan Çakan’ın kan parası ödeyip, ilçeyi terk etmesini kararlaştırdı.



ÖLÜM GÜNÜ: CUMA



Aslan Çakan, aileye kan parası verip, ilçeyi terk etmesine karşılık, 3 yıl sonra 25 Nisan 2008 cuma günü İstanbul’da öldürüldü. Bu olayla ilgili Muharrem Erdem ve akrabası Ayin Erdem tutuklandı. Viranşehir’deki Çakan Ailesi’nin intikam alacağının konuşulması üzerine aşiret büyükleri, Erdem Ailesi’nin 65 bin YTL kan parası vermesini kararlaştırdı. Kan parası ödendi, ancak bu kez 26 Eylül’de, yine bir cuma günü, 3 yıl önce intihar eden kadının eşinin amcasının oğlu olan, Ceylanpınar’da tarım işçiliği yapan 43 yaşındaki Halil Erdem, alışveriş için geldiği Viranşehir’de değişik silahlarla çapraz ateş sonucu öldürüldü.



Polis, Erdem Ailesi’nin suçladığı kişilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu, ancak, sonuca ulaşılamadı. Olayların devam etmesi ihtimaline karşı her iki ailenin fertlerinin yaşadığı mahallelerde güvenlik önlemi alındı.



Eşinin ölüm haberini tarlada çalışırken alan 39 yaşındaki Kudret Erdem, elinden fotoğrafını düşürmediği Halil Erdem’in suçsuz ve sebepsiz yere öldürüldüğünü belirterek, “Eşim kimseye bir şey yapmamıştı ama zalim insanlar onu yolda öldürdü. Ben şimdi 7 çocuğumla ne yapacağım” diye gözyaşı döktü.



Öldürülen ağabeyinin 7 çocuğuna da bakmaya başlayan 6 çocuk babası 36 yaşındaki Mustafa Erdem ise, cinayeti görenler olmasına karşılık, bu kişilerin korktukları için şahitlik yapamadığını ileri sürdü. Erdem, “Ağabeyimin bu olaylarla ilgisi de bulunmuyordu. Ama sırf Erdem ailesinden birisini öldürmek hırsından dolayı ağabeyimi kurban seçtiler. Biz bu olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanmasını ve hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz” dedi.



“KAN DAVASI BİTSİN’



Ailenin en büyüğü olan ve 6 kardeşiyle birlikte yetim kalan V.E. de babasının katillerinin bulunmasını istedi. İlköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi V.E., başları eğik dolaşmak istemediklerini belirterek, şöyle konuştu:



“Babama zulüm ederek öldürdüler. Sırf akrabalık bağından dolayı öldürüldü. Eğer babamı canice öldürenler yakalanmazsa, bu olaylarda daha çok kişi ölür. Katiller bulunmazsa bölge kuralları işler, töre gereği yapılır. Biz bu olaydan ötürü başımızın eğik olmasını istemiyoruz. Devletten tek isteğimiz bu olayın faillerinin yakalanmasıdır. Bu kişiler yakalanmazsa, cezasını bizler çekeceğiz ve haliyle intikam almak bana düşecek. Beni, ‘Babanın katilini vurmadın’ diye azarlayıp, dışlayacaklar. Ben katil olmak istemiyorum, ne olur babamın katillerini yakalayın, başımızı öne eğmeyin.”



Öldürülen Halil Erdem’in diğer çocukları 14 yaşındaki Cihat, 12 yaşındaki Selma, 11 yaşındaki Evin, 8 yaşındaki Şehriban, 7 yaşındaki Mehmet ve 5 yaşındaki Azat ise, babalarını özlediklerini söyleyerek gözyaşı döktü.

V.E.’yi eline silahı alıp, babasının katilini öldürme noktasına getiren töre ve kan davası olayı, 3 yıl önce Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’ndeki Cemaldini aşireti mensubu iki aile arasında başladı. İddiaya göre, 2005’te, çeşitli suçlardan sabıkalı Aslan Çakan, Demirci Mahallesi’ndeki akrabaları Hadi Erdem’in evine girip, eşi 35 yaşındaki H.E.’ye tecavüz etti. H.E., durumu eşine anlatınca aşiret büyükleri bir araya gelip, aileyi barıştırdı, tecavüz olayı emniyet güçlerine bildirilmeyip, örtbas edilerek olayın kan davasına dönüşmesi engellendi. Ancak, tecavüz mağduru kadın H.E., töre baskısı altında kalıp, namusu kirlendiği gerekçesiyle dışlanınca kendini iple asarak intihar etti. Yeniden toplanan aşiretin ileri gelenleri, kadının ölümünden sorumlu tutulan Aslan Çakan’ın kan parası ödeyip, ilçeyi terk etmesini kararlaştırdı.ÖLÜM GÜNÜ: CUMAAslan Çakan, aileye kan parası verip, ilçeyi terk etmesine karşılık, 3 yıl sonra 25 Nisan 2008 cuma günü İstanbul’da öldürüldü. Bu olayla ilgili Muharrem Erdem ve akrabası Ayin Erdem tutuklandı. Viranşehir’deki Çakan Ailesi’nin intikam alacağının konuşulması üzerine aşiret büyükleri, Erdem Ailesi’nin 65 bin YTL kan parası vermesini kararlaştırdı. Kan parası ödendi, ancak bu kez 26 Eylül’de, yine bir cuma günü, 3 yıl önce intihar eden kadının eşinin amcasının oğlu olan, Ceylanpınar’da tarım işçiliği yapan 43 yaşındaki Halil Erdem, alışveriş için geldiği Viranşehir’de değişik silahlarla çapraz ateş sonucu öldürüldü.Polis, Erdem Ailesi’nin suçladığı kişilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu, ancak, sonuca ulaşılamadı. Olayların devam etmesi ihtimaline karşı her iki ailenin fertlerinin yaşadığı mahallelerde güvenlik önlemi alındı.Eşinin ölüm haberini tarlada çalışırken alan 39 yaşındaki Kudret Erdem, elinden fotoğrafını düşürmediği Halil Erdem’in suçsuz ve sebepsiz yere öldürüldüğünü belirterek, “Eşim kimseye bir şey yapmamıştı ama zalim insanlar onu yolda öldürdü. Ben şimdi 7 çocuğumla ne yapacağım” diye gözyaşı döktü.Öldürülen ağabeyinin 7 çocuğuna da bakmaya başlayan 6 çocuk babası 36 yaşındaki Mustafa Erdem ise, cinayeti görenler olmasına karşılık, bu kişilerin korktukları için şahitlik yapamadığını ileri sürdü. Erdem, “Ağabeyimin bu olaylarla ilgisi de bulunmuyordu. Ama sırf Erdem ailesinden birisini öldürmek hırsından dolayı ağabeyimi kurban seçtiler. Biz bu olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanmasını ve hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz” dedi.“KAN DAVASI BİTSİN’Ailenin en büyüğü olan ve 6 kardeşiyle birlikte yetim kalan V.E. de babasının katillerinin bulunmasını istedi. İlköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi V.E., başları eğik dolaşmak istemediklerini belirterek, şöyle konuştu:“Babama zulüm ederek öldürdüler. Sırf akrabalık bağından dolayı öldürüldü. Eğer babamı canice öldürenler yakalanmazsa, bu olaylarda daha çok kişi ölür. Katiller bulunmazsa bölge kuralları işler, töre gereği yapılır. Biz bu olaydan ötürü başımızın eğik olmasını istemiyoruz. Devletten tek isteğimiz bu olayın faillerinin yakalanmasıdır. Bu kişiler yakalanmazsa, cezasını bizler çekeceğiz ve haliyle intikam almak bana düşecek. Beni, ‘Babanın katilini vurmadın’ diye azarlayıp, dışlayacaklar. Ben katil olmak istemiyorum, ne olur babamın katillerini yakalayın, başımızı öne eğmeyin.”Öldürülen Halil Erdem’in diğer çocukları 14 yaşındaki Cihat, 12 yaşındaki Selma, 11 yaşındaki Evin, 8 yaşındaki Şehriban, 7 yaşındaki Mehmet ve 5 yaşındaki Azat ise, babalarını özlediklerini söyleyerek gözyaşı döktü.