T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Ne olur bu konuyu kapatın'

Sinem Kobal katıldığı programda, Beyaz hakkındaki soruları yanıtlamak istemedi.

13 Ocak 2009 02:00

Beyaz ile aşk yaşadığı konuşulan Sinem Kobal katıldığı programda, Beyaz hakkındaki soruları yanıtlamak istemedi.

Yeni bir aşk doğuyor
Beyaz aşk iddialarını doğruladı

Sinem Kobal 'Orada Neler Oluyor'da "Hayatımda en çok etkilendiğim aşk 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmindeki hikâyedir. Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın aşkı gibi bir aşk yaşamak çok isterim. Seçeceğim kişinin Kadir İnanır gibi güzel gülmesi, şefkatli ve vicdanlı olması, ailesine düşkün, yanında çalışanlarına karşı çok adaletli, güçlü bir adam olması lazım" dedi. Sinem Kobal "Bu özelliklerin hepsi Beyaz'da var. Sen Beyaz'ı tarif ediyorsun" sözleri üzerine şaşırdı. Sinem "Ne olur bu konuyu kapatın! Özelim bu. Size ne 'evet' ne de 'hayır' diyeceğim" dedi. Sinem Kobal ile Beyaz arasında her an aşka dönüşebilecek olan yakınlaşma yaklaşık 1 haftadan bu yana devam ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24