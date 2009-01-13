Sinem Kobal 'Orada Neler Oluyor'da "Hayatımda en çok etkilendiğim aşk 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmindeki hikâyedir. Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın aşkı gibi bir aşk yaşamak çok isterim. Seçeceğim kişinin Kadir İnanır gibi güzel gülmesi, şefkatli ve vicdanlı olması, ailesine düşkün, yanında çalışanlarına karşı çok adaletli, güçlü bir adam olması lazım" dedi. Sinem Kobal "Bu özelliklerin hepsi Beyaz'da var. Sen Beyaz'ı tarif ediyorsun" sözleri üzerine şaşırdı. Sinem "Ne olur bu konuyu kapatın! Özelim bu. Size ne 'evet' ne de 'hayır' diyeceğim" dedi. Sinem Kobal ile Beyaz arasında her an aşka dönüşebilecek olan yakınlaşma yaklaşık 1 haftadan bu yana devam ediyor.