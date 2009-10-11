'Ne olur beni atma anne'

Eskişehir’de “Elveda Hayat” başlıklı bir mektup ile “Tabut” adlı şiirini bırakıp evden ayrılan Dilek Özer (24), Porsuk Çayı’na önce kızları 6 aylık Nisan ve 5 yaşındaki Ayşan Özer’i attı, ardından da kendisi atladı. Görgü tanıkları, annenin çaya atmadan önce küçük kızını kucağına alıp emzirdiğini, büyük kızı Ayşan’ın da annesine “Ne olur beni atma. Ölmek istemiyorum” diye yalvarıp ağladığını söyledi. Cesetleri önceki akşam çıkarılan anne ve iki çocuğun yanı sıra bir erkeğin de suya atladığı iddiaları üzerine yapılan arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı.





Özer, önceki akşam kızları Ayşan ve Nisan’ı yanına alıp Fatih Mahallesi’ndeki evinden ayrıldı. Pazarcılık yapan, çeşitli suçlardan sabıkalı Metin Özer (41) eve geldiğinde, eşinin bıraktığı mektup ve şiiri görünce durumu polise bildirdi.

Tabakhane Köprüsü yakınlarında saat 19.30 sıralarında bir kadının iki çocuğu suya atıp, ardından suya atladığı ve 30 yaşlarında bir erkeğin de suda çırpındığı yönünde gelen ihbarın ardından olay yerine giden polis, suyun üzerinde Nisan’ın cesedini gördü ve kıyıda bebek arabası buldu. Nisan’ın cesedi sivil savunma ekiplerince kıyıya alınırken dalgıçlar da Ayşan ve anne Özer’in cesedini sudan çıkardı.



Hamilelik sonrası bunalımı mı?



Dalgıçlar daha sonra 30 yaşlarındaki erkeğin cesedini bulmak için arama çalışması yaptı. Gece ara veren sekiz dalgıç dün de 5 saat Porsuk Çayı’nda erkek cesedi aradı ancak sonuç alınamayınca çalışmalara son verildi. Sivil Savunma İl Müdürlüğü yetkilileri, “Su seviyesi de indirildi ancak herhangi bir cesede rastlanamadı. Görgü tanıkları yanılmış olabilir. Ya da ceset akıntıyla uzak mesafeye gitmiştir. Cesedin su üstüne çıkmasını bekleyeceğiz” dedi.

Emniyet yetkilileri de, bazı görgü tanıklarının bir erkeğin anne ve çocuklarını kurtarmak için suya atladığını, bazılarının dört kişinin birden suya atladığını, bazılarının da sadece anne ve iki çocuğu gördüklerini söylediklerini belirtti.

Yakınları 2003’te evlenen Özer çiftinin aralarında bir sorun bulunmadığını anlattı. Bir yakını Ayşan’ın bu yıl ilköğretim okulu ana sınıfına başladığını belirterek, “Dilek ikinci çocuğu Nisan’ı geçen Nisan dünyaya getirmişti. Nisan dünyaya geldikten sonra Dilek değişti; çok sinirli ve agresif oldu” dedi.