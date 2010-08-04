'Ne olur babamı bir defa öpeyim'

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Tören sırasında şehidin 9 yaşındaki kızı Feyza'nın babasını tabutunun arkasından “Babam, ne olur bir kez öpeyim” diyerek ağlaması yürekleri dağladı.Şehit özel harekat polisi Ahmet Mutlu'nun cenazesi, uçakla İstanbul'a, ardından da polis helikopteriyle memleketi Meriç İlçesi'ne bağlı Adasarhanlı Köyü'ne getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, çevre köy ve ilçeden gelen yaklaşık 5 bin kişi tarafından ellerindeki Türk bayrakları ve alkışlarla karşıladı.Tabutun törenin yapılacağı köy meydanına getirilmesinden sonra eşi Münnevver, kızları 9 yaşındaki Feyza ve 12 yaşındaki Kübra ile şehidin babası Hasan ve annesi Nigar ile törene katılanlar gözyaşlarına boğuldu.Törene, Edirne Valisi Gökhan Sözer, AK Parti Edirne Milletvekili Necdet Budak, CHP milletvekilleri Bilgin Paçarız, Rasim Çakır ile MHP Edirne Milletvekili Cemallettin Uslu, Edirne Emniyet Müdürü Mehmet Yazıcı, çevre ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve çok sayıda polis memuru katıldı. Köy camiinde kılının ikinci namazının ardından şehit için cenaze namazı kılındı. Namazın kılındığı camiide anne Nigar Mutlu oğlunun tabutuna sarılarak. “Büyüttüm vatan için, vatan için toprağa yolladım evladımı” dedi.Şehit eşi Münnevver ise ‘Ahmedim’ diyerek gözyaşları döktü. Cenazenin omuzlara alındığı sırada kızı Kübra babasının tabutunu son defa öptü. Boyu kısa olduğu için babasının tabutunu öpemeyen ve gözyaşlarına boğulan Feyza ise, “Babam, ne olur bir kez öpeyim” diye gözyaşı döktü. Bu sözleri duyan bir özel hareket polisi Feyza'yı kucağına aldı ve babasının cenaze aracı içindeki tabutunu öptürdü. Cenaze aracının içindeki şehidin naaşını mesai arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit polis, daha sonra gözyaşları içerisinde köy mezarlığında toprağa verildi.