Ne ölen genç kızın adı belli ne de onu vuranın!

T24

İnternette tanışmış





Polis üzerinden sahtekimlik çıkan genç kızınkim olduğunu araştırıyor. Olayın ardından aynı evde yaşadığı öğrenilen iki kişi gözaltına alındı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Antalya’da bir genç kız önceki gece evinde, alnından tek kurşunla vurularak öldürüldü. Genç kızın üzerinden çıkan ‘Dudu Sayılı’ adına düzenlenmiş kimliğin de başkasına ait olduğu anlaşıldı.Bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Fabrikalar Mahallesi’nde silah sesi geldiği belirtilen eve girdi. İçerisinde az sayıda eşya bulunan evin oturma odasında, kanlar içerisinde yatan genç kızın öldüğü belirlendi.Odada bir tabanca ve boş kovan bulunurken, cesedin üzerinden ‘Dudu Sayılı’ adına düzenlenmiş bir kimlik çıktı.Talihsiz genç kızla aynı evde oturduğu belirtilen ve evi kiraladıkları emlakçıya Akdeniz Üniversitesi’nde okuduklarını söyleyen, Bekir ve Fatih adlı 2 kişi gözaltına alındı.Olay yerine yakın bir yerdeki terzide çalıştığı belirlenen genç kızın, evde oturan 2 kişiyle 15-20 gün önce internette tanıştığı ve Antalya’ya geldiği iddia edildi.Bu sırada durumu bildirmek için Dudu Sayılı’nın ailesine ulaşan polis, Sayılı’nın yaşadığını öğrendi. Manisa’da üniversitede okuduğu öğrenilen Sayılı’nın 15 yıl önce kimliğini kaybettiğini söylemesi üzerine polis, ölen kızın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.Sayılı’ya ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırarak kullandığı belirlenen genç kızın kim olduğunu öğrenmeye çalışan polis, son 1 yıl içerisinde yapılan kayıp müracaatlarını da inceleyecek.