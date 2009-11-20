'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' para cezası!

T24 - 10 Kasım’da Uşak’ta şehiriçinde yolcu taşıyan 15 minibüse arka camlarındaki “Ne Mutlu Türk'üm Diyene” yazısı ve Türk bayrakları nedeniyle polis tarafından para cezası kesilmesi tepki topladı.



DHA’nın haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uşak İl Başkanı Dr. Metin Deniz Savaş, minibüslere trafik polisleri tarafından 61'er TL para cezası kesilmesiyle alakalı olarak basın açıklamasıyla tepki gösterdi.



Savaş, Ata'nın sözünden ve Türk bayrağından kimin, neden rahatsız olduğunu anlayamadığını belirterek, “Polis, araçlardaki Allah, Bismillah gibi yazıları da sökecek mi merak ediyorum” dedi.



Cezaları kesen polislere emri kimin verdiğini de merak ettiklerini ifade eden Savaş, “Trafikte binlerce yazılı araç varken, neden sadece ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazısı ve Türk bayrakları söktürülmek istenerek ceza yazıldı. Türk toplumu araçlara yazı yazmayı yıllardır gelenek haline getirmiştir. ‘Babam sağ olsun. O şimdi asker’ gibi binlerce yazı, araçlarda mevcut. Polis, araçlardaki Allah, Bismillah gibi yazıları da sökecek mi merak ediyorum” diye konuştu.



Savaş, Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'a denk getirilen TBMM'deki ‘Kürt açılımı’ ile birçok Cumhuriyet karşıtı uygulmanın da başladığını iddia etti.



Savaş, araçlarındaki “Ne Mutlu Türk'üm Diyene” yazılarını sökmeyenlere ikinci cezaların yazılarak Cumhuriyet'in değerlerini yok etme konusundaki kararlılığın ortaya konduğunu savunarak, şunları söyledi:



“Partimizin il binasına ‘Ne Mutlu Türk'üm Diyene’ yazısı asarak, kampanya başlattık. Gelsinler, buradan da indirsinler. Yazıları, araçlardan binalardan silebilirler ama gönüllerden asla. Bunu yapanların takipçisi olacağız. Belli bir noktadan sonra sabrımızı zorlamasınlar.”



'Eleştirler anlamsız'



Cezalarla ilgili eleştirilerin anlamsız olduğunu belirten Uşak Emniyet Müdürü Cafer Şahin, uygulamanın sadece Uşak'ta değil yurt genelinde ve kanunlar çerçevesinde yapıldığını söyledi.



Şerefli Türk polisinin uğruna şehit olduğu bayraktan ve Ulu Önder Atatürk'ün veciz sözünden rahatsızlık duymasının düşünülemeyeceğini ifade eden Şahin, “Şehiriçi minibüslerinin arka camlarında yazılar ve bayraklar, yasa gereği minibüsçüler uyarıldıktan sonra söküldü. Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 maddesinde, araçlarda izin almaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerinin takılması, yazılmasının yasak olduğu açıkça belirtilmiştir.



Yine aynı yasada, ‘Bu suçu işleyen sürücülere 61 TL, araç sahibi farklı ise sürücü ve araç sahibine ayrı ayrı 61'er TL para cezası uygulanır’ hükmü de yer almaktadır. Dikiz aynasından bakıldığında arkadaki araçların görünmesini engelleyen yazı, sembol, resim, bayrak, flama gibi işaretler yasa gereği sökülmek zorunda” dedi.