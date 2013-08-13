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Bilim / Teknoloji

Ne kadar yaşayacağımızı tahmin eden cihaz

İngiliz bilim insanları ne kadar yaşayacağımızı tahmin edebilen bir 'ölüm testi cihazı' geliştirdi.

13 Ağustos 2013 15:40

Cildin hemen altına yerleştirilen lazer sinyal, kişinin vücudunun ne kadar yaşlandığını ölçüyor. Lazer ışını ağrısız olmakla birlikte kanser ve bunama hastalıklarını test etmek için de kullanılabilecek.
İngiliz Daily Mirror gazetesindeki habere göre, kol saati şeklindeki cihaz, vücudun ne kadar hızda yaşlanacağını hesaplamak için kılcal damarlar içindeki en küçük kan damarlarını analiz ediyor. Lazer, bu hücrelerin işleyişini ölçerek aynı zamanda bir kişinin ne kadar yaşayacağını tahmin ediyor.
'0' ile '100' arasında derecelenen cihazda '0' ölü anlamına gelirken '100' en uygun durumdaki vücut anlamına anlamına geliyor. Bilim insanları bu derecelendirmeleri kullanarak kişinin ne kadar yaşayacağını hesaplayabiliyor.
İngiltere'deki Lancaster Üniversitesi'nden fizik profesörleri Aneta Stefanovska ve Peter McClintock tarafından patenti alınan cihazın birkaç yıl içinde doktorların kullanımına sunulması bekleniyor.
Gazeteye konuşan Prof. Stefanovska, giderek büyümeye elverişli bir veri tabanı oluşturmayı amaçladıklarını belirterek böylece her insanın bedensel ölçümünün yapılabileceğini bunun sonucunda da tam olarak kaç yıl daha yaşayacaklarını tahmin edebileceklerini söyledi. (dha)

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