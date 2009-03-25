Ne kadar su içelim?

“Bir günde kaç bardak su içmeliyiz?” Bu soruya yanıt vermek kolay değil, çünkü uzmanlar bu konuda da farklı şeyler söylüyor!



Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısında (25.03.09), günde ne kadar su içilmesi gerektiğini anlatıyor. Müftüoğlu’nun yazısı şöyle:



“ ‘Bir günde kaç bardak su içmeliyiz?’ Bu soruya yanıt vermek kolay değil, çünkü uzmanlar bu konuda da farklı şeyler söylüyor!



Önce şu gerçeğin altını çizelim: Su en önemli besindir. Yiyeceksiz 6-7 hafta dayanabilirsiniz ama susuz bir haftadan fazla yaşayamazsınız. Vücudunuz metabolik süreçlerini yürütür, organ ve sistemlerinizi çalıştırırken suyu siz farkına varmadan sürekli kaybeder. Bu kayıp yerine konulmalıdır, yoksa sorunlar başlar. Vücut ağırlığının yüzde 10’undan daha fazla su kaybı halsizliğe, tansiyonun düşmesine ve yorgunluğa yol açar. Yüzde 20’den fazlası ise hayatı tehlikeye sokar.



Vücudun neredeyse yüzde 60’ı sıvı, yani sudur ve suyun çok önemli görevleri vardır: Vücut ısısının korunması, oksijen ve besinlerin hücrelere taşınması, böbrek ve bağırsak fonksiyonlarının sürdürülmesi, vücut dokuları ve derinin nemlenmesi, eklemlerin kayganlığı ve daha pek çok şey sıvı yapılar, yani su sayesinde başarılıyor.



Yetişkin bir insan hiçbir şey yapmasa bile bir günde ortalama 2,5 litre su kaybediyor. Suyun bir kısmı bağırsak ve böbrekler, bir kısmı ter ile solunum yolu ile vücudu terk ediyor. Hava sıcaksa, aktiviteniz fazlaysa, bağırsaklarınız ve böbrekleriniz çok çalışıyorsa (ishal, idrar söktürücü ilaçlar) bu kayıplar artıyor, yerine koyulması gereken su miktarı çoğalıyor.



Kaybı yerine koymalıyız



Su ihtiyacımızı belirleyen temel faktörlerden biri kullandığımız enerji miktarı. Yetişkin biri enerji harcamasının her kalorisi başına 1-1,5 ml suya ihtiyaç duyuyor. İşte bu nedenle 1500-2000 kalori harcayan biriyseniz günde 1,5-2 lt su içmeniz gerekiyor. Çoğumuz içtiğimiz su, diğer sulu içecekler, sıvı hatta katı besinlerle bunu vücudumuza rahatlıkla kazandırıyoruz. Yani özel bir durum söz konusu değilse ciddi bir su eksikliği söz konusu olmuyor. Eğer ağır egzersizler yapıyorsanız, yaptığınız iş güçlü bedensel faaliyet gerektiriyorsa, ciddi ısı değişiklikleri ile karşı karşıyaysanız, ateş, ishal, kusma gibi anormal durumlar söz konusuysa, idrar söktürücü haplar ya da laksatifler kullanıyorsanız su ihtiyacınız artıyor.



Çocuk ve yaşlılara dikkat!



Bilinci yerinde birinde vücut su ihtiyacını susama duygusuyla belirtiyor. Susama, sıvı ihtiyacının belirtisi. Bu ihtiyaç ileri yaşlarda, çocuklarda ağır hastalık durumlarında fark edilemeyebiliyor. Böyle durumlarda susama duygusuna pek güvenmemek gerekiyor. Aslında sağlıklı olanı, susama duygusunu da beklemeden vücuda düzenli sıvı ya da su kazandırmaya çalışmak.



Kolay bir test



Yeterli su içtiğinizi anlamanın kolay yolu tuvalete gittiğinizde idrarınızın rengini ve miktarını kontrol etmeniz. Az miktarda ve koyu renk bir idrar yapıyorsanız bu yeterli sıvı almadığınızın işaretidir. Berrak ve bol miktarda bir idrar ise sıvı ihtiyacınızın olmadığını gösteriyor.

Eğer sık sık idrara çıkıyor, gereğinden fazla idrar yapıyorsanız ya da daha önce yaşamadığınız bir susuzluk ve ağız kuruluğu fark ediyorsanız bu belirtilerin bir sağlık sorununa örneğin şeker hastalığına işaret edebileceği aklınızda olsun.”

