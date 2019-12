Ne kadar sağlıklısınız? Mini Check-Up

Bedeniniz ne kadar esnek? Hafızanız yeterince iyi mi? Ya gözleriniz ne kadar sağlam? Kendi kendinize yapabileceğiniz mini testler sonucunda zayıf noktalarınızı öğrenebilir, bunları daha iyi hale getirebilirsiniz...



AKCİĞER KAPASİTENİZİ ÖLÇÜN



Ciğerlerinizdeki bütün havayı boşaltın ve göğüs çevrenizi ölçün. Şimdi derin bir nefes alın ve yeniden ölçün.



Sonuç: Dolu ciğerler, boşa göre yüzde 10 daha fazla yer kaplamalı. Yani ciğerleriniz boşken göğüs çevreniz 90 ise, ciğerlerinizi doldurduğunuzda bu rakam yaklaşık 99 olmalı. Eğer bu orandan daha az bir rakam çıkıyorsa yoga ve yüzmeyle birlikte ciğer kapasitenizi artırabilirsiniz. Sık sık nefessiz kalma gibi sorununuz varsa bir doktora başvurun.



HAFIZANIZI YOKLAYIN



Hafızanızla ilgili de kendi kendinize küçük bir test yapabilirsiniz. Aşağıda 3 sıra halinde rakam dizisi görüyorsunuz. Önce aşağıdan iki sırayı elinizle kapatın ve gördüğünüz rakamları 5 saniye boyunca kafanıza yerleştirin. Sonra kafanızı çevirin ve bu sayıyı boş bir kâğıda yazın. Bu minik testi diğer sayılar için de satırları ikişer ikişer kapatarak yapın. Ne kadar hata yaptınız?



3 8 6 4 3 3 2

7 6 4 5 5 1 2

7 5 0 5 5 3 1



Sonuç: Eğer toplamda 6 hatanız varsa sorun değil!



Ancak bunun üzerindeki sayı bir konsantrasyon probleminiz olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni beyni yavaşlatan stres hormonları olabilir. Bunun için günde 30 dakikayı kendinize ayırın. Bu 30 dakika boyunca sadece canınızın istediğini yapın. Yine de bir fayda göremiyorsanız bir uzmana başvurun.



DENGEDE MİSİNİZ?



Dengenizi test edebilirsiniz. Bunun için bacaklarınızı omuz hizasında hafifçe açın. Kollarınızı göğsünüzün üzerinde çapraz yapın. Ellerinizi omuz başlarınıza yapıştırın. Şimdi öndeki bacağınızı dizinizle ayakucunuz bir çizgi teşkil edecek şekilde bükün. Ağırlığınızı öndeki bacağınıza verin, arka ayağınızı da 10 cm kadar yukarı kaldırın. Eğer yapabiliyorsanız gözlerinizi de kapatın. Kıpırdamadan, titremeden ne kadar süre böyle kalabiliyorsunuz?



Sonuç: 6-10 saniye gözleriniz açık kalabiliyorsanız iyi!



Hatta gözünüz kapalı olarak da 3 veya daha fazla saniye dayanıyorsanız yine süper! Dengede iyi durabilmeniz tüm kaslarınızın, sırtınızın ve eklem yerlerinizin yeterince güçlü olduğunu gösterir. Eğer böyle bir koordinasyonu sağlayamıyorsanız size dans etmeyi veya Chi-gong gibi sporları öneriyoruz. Eğer hiç beceremiyorsanız bir fitness eğitmeniyle birlikte çalışabilirsiniz.



PELVİS KASLARINIZ NE KADAR SAĞLAM



Bu testi en iyi; tuvalet ihtiyacınızın had safhada olduğu bir zamanda yapabilirsiniz! 10 saniye boyunca pelvis (leğen kemiği bölgesindeki) kaslarınızı sıkın. Sonra serbest bırakın ve yeniden sıkın. Bu işlemi dayanamayacak hale gelinceye kadar sürdürün. Kaç kere yapabiliyorsunuz?



Sonuç: 15'ten az ise kaslarınız zayıf demektir



Güçlü pelvis kasları orgazm gücünüzü de arttırır. Özellikle doğum yapan kadınlarda bu kasların gücü biraz azalır. Bu yüzden doğumdan sonra bu kasları hızla güçlendirmekte fayda var. Bunun için yukarıdaki egzersizi her gün bir kez yapabilirsiniz. Bu rakamı 20'ye kadar çıkarabilirsiniz! Eğer 3 hafta sonra bir gelişme görmezseniz bir jinekologa başvurabilirsiniz.



RETİNADA PROBLEM OLABİLİR Mİ?



Retinadaki sorunları tespit etmek için geliştirilen “Amsler- Gittertest”i evde kendiniz de uygulayabiliyorsunuz. Şimdi bir elinizle tek gözünüzü kapatın, diğeriyle birkaç saniye boyunca ortadaki siyah noktaya odaklanın. Bu testi gün ışığında ve siyah noktaya 30-40 cm uzaklıkta yapın. Sonra kapalı gözünüzü açın ve diğerini kapatın.



Sonuç: bütün çizgiler olduğu gibi düz mü?



Eğer böyleyse bir sorununuz yok. Ancak hücreler yamru yumru veya biraz kaymış gibi görünüyorsa o zaman bir göz doktoruna gitmelisiniz. Hatta doktorunuz kolesterolünüzü ölçtürmenizi de isteyebilir. Çünkü yüksek kolesterolün retina bozukluklarına sebep olduğu biliniyor.



KALBİNİZİN GÜCÜNÜ ÖLÇÜN



Sakin bir zamanınızda, otururken nabzınızı ölçün. Bunun için iki parmağınızı bileğinizin iç kısmına bastırın ve saymaya başlayın. Dakikada ne kadar vuruş olduğunu tespit edin. Daha sonra 3 dakika boyunca yerinizde zıplayın, sonra 3 dakika bekleyin ve yeniden ölçüm yapın.



Sonuç: Nabız sayısı ne kadar?



Sakin bir anda nabzın 60–70 olması normaldir. Bu sayı sürekli spor yapanlarda dakikada 50 olabilir. Eğer 3 dakika dinlendikten sonra da nabzınız sakinleşmiyorsa o zaman kalbinizi güçlendirmek için bir şeyler yapmalısınız. Haftada 3 kez 30'ar dakikalık yürüyüşler veya yüzmek iyi fikir. 8 hafta sonra yine bir iyileşme görmezseniz doktora başvurmalı ve gerekiyorsa bir EKG çektirmelisiniz.



SIRTINIZ NE KADAR ESNEK?



Omurganızı bir duvara dayayın. Bacaklarınız kapalı ve öne doğru gergin dursun. Şimdi üst gövdenizi öne doğru eğin ama dizlerinizi bükmeyin, bacaklar gergin! Ayakuçlarına mümkün olduğunca uzanmaya çalışın ve 3 saniye pozisyonda kalın.



Sonuç: Ayak parmaklarınıza ne kadar yaklaşabildiniz?



Parmaklarınızla ayaklarınız arasında bir el mesafesi varsa sorun yok. Vücudunuzun yeterince esnek olduğunu ve bu hareketliliğin de sırtınızı koruduğunu söyleyebiliriz. Ancak eğildiğinizde parmaklarınız ancak dizlerinize gelebiliyorsa o zaman haftada 2 kez esnetme egzersizleri yapmalısınız. Yoga da bunun için çok faydalı olabilir. Eğer öne eğilirken dizlerinizi hiç gergin tutamadıysanız en iyisi bir doktora ya da fizyoterapiste başvurun.



TEMİZ BİR NEFES İÇİN:



Beyaz bir bezi dilinizin üzerine yerleştirin. 10 saniye bekleyin ve sonra koklayın.



Sonuç: Dişlerinizi düzenli fırçaladığınız halde ağzınızda koku mu var ya da test yaptığınız bez sarı renge mi dönüştü? Dilinizde bakteri birikiyor olabilir. Her gün yumuşak bir bezle dilinizi temizleyin. Yine de olmuyorsa, bir iltihap söz konusu olabilir. Diş hekiminize başvurun.



(Kaynak: Formsante Dergisi)