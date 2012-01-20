-Ne kadar pirim o kadar maaş ŞANLIURFA (A.A) - 20.01.2012 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''Ne kadar prim ödersen, o kadar emekli maaşı alacaksın'' dedi. Bakan Çelik, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası il başkanlığını ziyaret ederek, oda üyeleriyle sohbet etti. Meslek odalarının toplumda çok önemli işlevleri yerine getirdiğini ifade eden Çelik, her dönemde yapılan hizmetlerde meslek odalarının katkılarının bulunduğunu söyledi. Şanlıurfa'daki projelerine de değinen Çelik, projelerin tartışılmasından ziyade bitirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. ''İntibak Yasası'' süresine ilişkin de oda üyelerinin geçiş süresinin kısa olduğuna yönelik ifadeleri üzerine Faruk Çelik, şunları kaydetti: ''Ben şahsen uzatılması taraftarı değilim. Şimdi uzatmadan ziyade vatandaşı çok yaygın bir şekilde bilgilendirmek gerekiyor. Belki bu yönüyle süre çok kısadır denebilir. Birkaç ay iyi bir bilgilendirmeye ihtiyaç olabilir. Ama bunları uzatmak, nereye kadar uzatacaksınız. Bu işin sosyal güvenlik sisteminin ve genel sağlık sigortasının ana kuralı. Yani vatandaşlar buna uyum sağlamak durumundadır, yeni bir sisteme geçiyorsunuz. Dolayısıyla değerlendiriyoruz şuanda, belki birkaç aylık bir bilgilendirme, bilinçlendirme geçiş süreci...'' Primlerin gelir ve giderler çerçevesinde belirlendiğini ifade eden Bakan Çelik, ''2 çalışan bir emekliye baktığı sürece, bu primleri alacaksınız ki, bakımı da yapabilesiniz. Emekli ne istiyor, 'Sağlık hizmeti ve ilaç isterim' diyor güzel, 'Maaşıma zam yap, intibak yap' diyor, şuanda intibak yapıyoruz. Vatandaş ister, bunu yapacaksınız ama çalışan kim 17 milyon 400, bunu 17 milyon 400'ün sırtına bindiriyorsunuz. Şimdi çıkan intibak onların üzerine bindi. O emekliye verdiğimiz para çalışanın üzerine bindi. Yani devlet yönetimi, 74 milyonun yönetimini sorumlu kılıyor. Öyle zor şey ki vermek istiyorsunuz ama bir başkasının üzerine yük geliyor. Şu dışarıya aktardığımız paralar olmasa işimiz çok kolay ama şuanda bizim o şansımız yok. Onun için primlerin gelirleri ve giderleri çerçevesinde belirleniyor'' diye konuştu. Yeni yasayla birlikte 2008'den sonra işe girenlerin asgari ücret düzeyinde prim ödeyeceğini anlatan Çelik, ''Ne kadar prim ödersen, o kadar emekli maaşı alacaksın'' dedi.