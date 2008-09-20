'Ne kadar özgürsen o kadar mutlusun'

Dünya Değerler Araştırması Birliği'nin 1981'den beri yürüttüğü dev projede 90'u aşkın ülkeden 356 bin kişiyle görüşüldü. Birliğin İstanbul Four Seasons Otel'deki toplantıdaki konuşmalarda özgürlüğün mutluluğu artırdığına dikkat çekildi



Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı Dünya Değerler Araştırması Birliği 2008 Dünya Genel Kurul Toplantısı’nın bu yılki teması “Demokrasi, Barış, Kalkınma ve Değerler” olarak belirlendi. 1981’den beri dünya toplumlarındaki değişimi izlemek amacıyla sürdürülen araştırma için bugüne kadar 90’ın üzerinde ülkeden 356 bini aşkın kişiyle görüşüldü.



Milliyet gazetesinin haberine göre, Bir araştırma örneğinde özgürlüğün mutluluğu artırdığına dikkat çekilerek, “Bir toplumda insanlar ne kadar kendi yaşamlarını özgürce belirleme hakkına sahipseler mutluluk düzeyleri de o kadar yüksek oluyor” denildi.



Toplantı iki gün devam edecek



Bahçeşehir Üniversitesi’nin evsahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Değerler Araştırması Genel Kurulu dün Four Seasons Otel’deki oturumlarla başladı. Tüm dünyadaki siyasal, sosyal ve kültürel değişimi izlemeyi amaçlayan araştırma kapsamında projenin başladığı 1981’den bugüne kadar 356 bin 815 kişiyle görüşülerek bilgi toplandı.



2 gün sürecek toplantının açılış töreninde konuşan Dünya Değerler Araştırmaları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Yılmaz Esmer, araştırmanın dünyada insanların değerleri, inançları ve tutumlarında çeyrek yüzyılı aşan bir süre içinde meydana gelen değişimi inceleme fırsatı sunduğunu söyledi.



Açılış konferansını gerçekleştiren Dünya Değerler Araştırması Birliği Başkanı Ronald Inglehart’ın, yönetim kurulu üyesi Christian Welzel ve Roberto Foa ile birlikte hazırladığı araştırma örneğinde özgürlüğün mutluluğu artırdığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:



‘Sadece 12 ülkede düştü’



“Dünya Değerler Araştırması kapsamında görüşmeler yapılan 350 binden fazla insana 1981’den bu yana ne kadar mutlu oldukları, yaşamlarını ne ölçüde tatmin edici buldukları soruldu. En az 10 yıl süreli mutluluk verilerine sahip 52 ülkeden 40’ında mutluluğun ve hayattan tatminin arttığı görüldü. Mutluluk düzeyinin düştüğü ülke sayısı ise sadece 12 idi. Bu artışın, demokrasi ve özgürlüklerin yaygınlaşmasına bağlı olduğu düşünülüyor. Bir toplumda insanlar ne kadar kendi yaşamlarını özgürce belirleme hakkına sahipseler mutluluk düzeyleri de o kadar yüksek oluyor.”

