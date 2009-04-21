Ne kadar içersen iç, çirkin kadın vardır

Akşamcıların ‘Çirkin kadın yoktur, az votka vardır’ sözü yalan çıktı. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, bir erkek alkol almadan önce çirkin bulduğu bir kadını alkol aldıktan sonra da çirkin görmeye devam ediyor.



The Daily Mail’in haberine göre; Leicester Üniversitesi’nden araştırmacılar bar, havaalanı, kafe gibi farklı mekânlarda, farklı saatlerde araştırmalar yaptı. Çalışmanın sonucuna göre, araştırmaya katılanlar, alkol almadan önce bir kadını ne kadar çekici buldularsa alkol aldıktan sonra da aynı derecede çekici buldu.



Araştırmayı yürüten Vincent Egan, 240 katılımcıyla gerçekleştirilen çalışmayla ilgili olarak, “Erkeklere alkollü içki içmeye başlamadan önce çeşitli kadın fotoğrafları gösterdik ve çekici bulup bulmadıklarını sorduk. Aynı soruyu alkol aldıktan sonra da sorduk ancak verilen cevaplarda ‘ciddi’ bir fark olmadığını gördük” diyor.

