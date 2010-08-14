T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ne kadar dindarız?

En çok okunan ekonomi dergilerinden The Economist Avrupa’daki dindarlığı araştırdı

14 Ağustos 2010 03:00

T24 - En çok okunan ekonomi dergilerinden The Economist Avrupa’daki dindarlığı araştırdı

　

Avrupa Sosyal Anketi’nin yaptığı araştırmaları inceleyen The Economist, dini gereklerini yerine getirmeyen ve ibadethanelere düzenli olarak gitmeyen ülke nüfuslarını karşılaştırdı. Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan yüzde 98 ve 95’lik oranlarla birinci sıraya oturdu. Yunanistan’ı sırasıyla Polonya, Hırvatistan ve İtalya izledi.

　

Türkiye’nin yüzde 77’lik bir oranla en dindar yedinci ülke olduğu listede, ibadetini yerine getirmeyen nüfusun en yoğun ülke Çek Cumhuriyeti oldu. Çek cumhuriyetini yüzde yüzde 40’ın üzerinde nüfus oranıyla Fransa, İngiltere ve Belçika takip etti. Avrupa’nın en dindar ülkelerinin sıralaması şöyle:

1- Kıbrıs Rum Kesimi,

2- Yunanistan,

3- Polonya,

4- Hırvatistan,

5- İtalya,

6- Ukrayna,

7- Türkiye,

8- Portekiz,

9- Estonya,

10- Rusya,

11- Almanya,

12- İsveç,

13- İsrail,

14- İspanya,

15- Hollanda,

16- Belçika,

17- İngiltere,

18- Fransa,

19- Çek Cumhuriyeti

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24