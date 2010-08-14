Ne kadar dindarız?

T24 - En çok okunan ekonomi dergilerinden The Economist Avrupa’daki dindarlığı araştırdı

Avrupa Sosyal Anketi’nin yaptığı araştırmaları inceleyen The Economist, dini gereklerini yerine getirmeyen ve ibadethanelere düzenli olarak gitmeyen ülke nüfuslarını karşılaştırdı. Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan yüzde 98 ve 95’lik oranlarla birinci sıraya oturdu. Yunanistan’ı sırasıyla Polonya, Hırvatistan ve İtalya izledi.

Türkiye’nin yüzde 77’lik bir oranla en dindar yedinci ülke olduğu listede, ibadetini yerine getirmeyen nüfusun en yoğun ülke Çek Cumhuriyeti oldu. Çek cumhuriyetini yüzde yüzde 40’ın üzerinde nüfus oranıyla Fransa, İngiltere ve Belçika takip etti. Avrupa’nın en dindar ülkelerinin sıralaması şöyle:

1- Kıbrıs Rum Kesimi,

2- Yunanistan,

3- Polonya,

4- Hırvatistan,

5- İtalya,

6- Ukrayna,

7- Türkiye,

8- Portekiz,

9- Estonya,

10- Rusya,

11- Almanya,

12- İsveç,

13- İsrail,

14- İspanya,

15- Hollanda,

16- Belçika,

17- İngiltere,

18- Fransa,

19- Çek Cumhuriyeti