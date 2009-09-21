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Sağlık

Ne kadar çikolata yiyorsun söyle

Bir haftada ne kadar çikolata canınızın çektiğini söyleyin yaşınız ortaya çıksın.

21 Eylül 2009 03:00

Bir haftada ne kadar çikolata canınızın çektiğini söyleyin yaşınız ortaya çıksın.

Ünlü çikolata markası Hersheys’in sadece 2009 yılına özel olarak yarattığı çikolata testi sizi çok şaşırtacak. Test bir haftada canınızın çektiği çikolata sayısına göre yaşınızı size doğru bir şekilde söylüyor. Deneyin, çok şaşıracaksınız...

Unutmayın, bu test sadece 2009 yılı için geçerli.

1- Bir haftada canınız ne kadar çikolata çekiyor? (10’a kadar bir sayı belirleyin).

2-Bu sayıyı 2 ile çarpın.

3- Sonuca 5 ekleyin.

4- Çıkan rakamı 50 ile çarpın (Hesap makinesi kullanabilirsiniz).

5- Eğer doğum gününüzü bugün kutluyorsanız çıkan sayıya 1759, eğer doğum gününüz başka bir gün ise çıkan sayıya 1758 ekleyin.

6- Doğduğunuz yılı sonuçtan çıkartın. Sonuçta üç basamaklı bir sayı elde etmiş olacaksınız. Bulduğunuz üç basamaklı sayının ilk numarası sizin birinci maddede seçtiğiniz rakamdı. Çıkan sayının son iki basamağı da sizin kaç yaşınızda olduğunu gösteriyor.


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