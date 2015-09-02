Ne kadar çikolata yersek ölürüz?

İnsanlığın başlangıcından bu yana, iç organlarımızı bir çırpıda işlevsiz hale getirebilen, örneğin civa ve polonyum(uranyumdan 400 kat daha radyoaktif ve en tehlikeli radyasyon türü olan alfa radyoaktivite saçan bir element) gibi oldukça tehlikeli ‘’zehirlerden’’ nasıl kaçınabileceğimizi anlamaya çalışıyoruz. Fakat, bazı saf maddelerin öldürücü olup olmaması noktasında çok iyi bir bilgiye sahip olduğumuzu söylemek henüz mümkün değil. Youtube’da 4 milyondan fazla üyesi bulunan ünlü ‘’AsapSCIENCE’’ adlı bilim kanalının son videosunda , ‘’12 saatlik bir periyot boyunca saat başı 6 fincan kahve içmek size öldürebilir. Çünkü 70 fincan kahve, herhangi birinin kalbini aniden durdurabilecek düzeyde kafein içerir’’ deniliyor.

Bilimfili.com'da yer alan habere göre, alkol ( etanol- alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür) başlı başına zehirli bir yapıya sahip. Peki art arda içilen 13 shot etanolün size kolay bir biçimde öldürebileceğini biliyor muydunuz ? Bunun sebebi, alkol yahut kasdedilen adıyla etanolün yatıştırıcı bir madde olması ve yeterli miktarının nefes almak, kalp atış hızı gibi bizi hayatta tutan basit fonksiyonları bozmaya başlayacak olmasıdır. Su kadar zararsız etkiye sahip olan bazı sıvı bileşikler dahi bir insanı öldürebilir fakat bu tip zararsız bileşiklerden dolayı ölmek için oldukça yoğun bir çaba sarfetmek gerekir. Çünkü, aniden alınan yaklaşık 6 litrelik bir sıvı bileşen beyin hücrelerinde ödem oluşturmaya; beraberinde ise baş ağrıları, krizler ve evet, aşırı durumlarda ölümlere yol açabilir.

Diğer bir yandan, eğer sıvı alımını bırakıp oldukça fazla miktarda tuz tüketirsek hücrelerimiz fazla miktarda su kaybetmeye ve büzülmeye başlar. Bu durumun sonucu olarak ‘’hipernatremi’’ (kanda aşırı miktarda sodyum bulunması) olarak bilinen rahatsızlık açığa çıkar.Ek olarak yine ‘’AsapSCİENCE’’ adlı kanalda yayınlanan bir videoda, ‘’ favori baharatınızdan aynı anda 48 çay kaşığı tüketmenizin, bu reaksiyonu (hipernatrami) tetiklemek için yeterli olduğu ilave olarak kriz, nöbet, felç, karıncalanma hatta bazı durumlarda ölüme neden olabileceği’’ belirtiliyor.

Eğer, yediğiniz kirazların çekirdeklerini tükürmek yerine emiyorsanız, son derece tehlikeli bir iş yapıyorsunuz. Unutmayın ki , kiraz çekirdekleri ezildiğinde veya çiğnendiğinde prusik asit (hidrojen siyanür) üretirler. Bu nedenle birkaç kez kiraz çekirdeğini emmek yahut çiğnemek vücudunuzda, sizi öldürebilecek düzeyde ‘’siyanür’’ ün meydana gelmesine ve kötü bir biçimde ölmenize yol açabilir. Siyanür, kanın dokulara oksijen perfüzyonunu sağlayamaması sonucu hipoksi (oksijen azalması) ve sonuçta hipoksik şok ve ölüme neden olur. Sinanürün etkisinde oksijen mevcuttur fakat kanda taşınamaz.Vücut adeta oksijen havuzunda boğulur.

Ne yazık ki, insanların beslenme açısından ölümüne yol açabilen unsurlar, yalnızca tüketilen besin maddeleriyle alakalı değildir. Çeşitli durumlarda sağlıklı olduğu saptanan maddelerin oldukça abartılı dozlarda alınması da ölümle sonuçlanabilmektedir.Buna karşılık, az miktarlarda tüketilen her besin maddesinin de güvenli olamayacağı unutulmamalıdır.

Son olarak, köpeklerin kakaolu ürünlere karşı duyarlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Öyle ki, köpekler kakaolu ürünleri tükettiklerinde sık sık zehirlenmekte hatta bazı durumlarda ölebilmektedirler. Fakat, insanların daha çok tükettiği formuyla çikolatanın, köpeklerde olduğu şekliyle insanlar için de öldürücü bir etkiye sahip olabileceğini biliyor muydunuz? Gerçekte, ölmek için ne kadar çikolata yememiz gerektiğini söylemekten ziyade, şimdilik yenilen çikolataların tamamını mideye indirmek için beraberinde fazla miktarda süte ihtiyaç duyacağımızı belirtmek yeterli. Ve oldukça fazla miktarda tüketilen çikolatanın da ölüme yol açabileceğini bilmekte fayda var.