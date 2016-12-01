Ne izlesek diyenlere; 8 yeni film geliyor

Oscar ödüllü Robert Zemeckis'in yönettiği ve başrollerinde Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan, August Diehl ile Jared Harris'in oynadığı 'Müttefik' yarın izleyici ile buluşacak.

ABD yapımı dram ve gerilim türündeki film, İkinci Dünya Savaşı sırasında Kuzey Afrika'da düşman hattında savaşan Fransız direniş savaşçısı Marianne Beausejour ile karşılaşan istihbarat subayı Max Vatan'ın (Brad Pitt) hikâyesini konu alıyor.

'Müttefik'

Oscar ödüllü Robert Zemeckis'in yönettiği ve başrollerinde Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan, August Diehl ile Jared Harris'in oynadığı "Müttefik" yarın izleyici ile buluşacak.

ABD yapımı dram ve gerilim türündeki film, İkinci Dünya Savaşı sırasında Kuzey Afrika'da düşman hattında savaşan Fransız direniş savaşçısı Marianne Beausejour ile karşılaşan istihbarat subayı Max Vatan'ın (Brad Pitt) hikayesini konu alıyor.

'Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları'

Kate Beckinsale, Theo James, Lara Pulver, Tobias Menzies, Bradley James, James Faulkner ve Charles Dance'nin oynadığı filmin yönetmenliğini Anna Foerster üstlendi.

'Sevdam Gözlerinde Kaldı'

Ahmet Yenilmez'in senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini üstlendiği filmde Ahmet Yenilmez, Burak Alp Yenilmez, Hümeyra Çetin, Mehmet Ali Tuncer, Nejat Yıldız ve Hasan Kaçan rol alıyor.

'Babamın Kanatları'

Kıvanç Sezer'in yazıp yönettiği birçok uluslararası festivalde gösterilen dram türündeki film, kanser hastası olduğunu öğrenen İbrahim ile yeğeni Yusuf'un hikayeleri üzerinden işçi ölümlerine bir bakış atıyor.

'Görümce'

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde oynadığı filmde, Özay ile birlikte Eda Ece, Buğra Gülsoy, Zeynep Kankonde, Dilşah Demir ve Danilo Zanna gibi isimler kamera karşısına geçti.

'Mavi Bisiklet'

Uluslararası Antalya Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini alan film; bir çocuğun, büyüklerin dünyasında karşılaştığı adaletsizliklere kendince çözüm arayışını naif bir anlatımla beyazperdeye taşıyor.

'Kümes'

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı filminde Bayraktar'ın yanı sıra Hasibe Eren, Selen Domaç, Mehmet Dere, Turgay Karakaya ve Emirhan Kartop oynadı.

'Kahraman Ördek'

Viktor Lakisov'un yazıp yönettiği haftanın animasyon filmi "Kahraman Ördek", yemyeşil bir adada yaşayan iki farklı ördek grubunun adayı tehdit eden bir kötüye karşı güçlerini birleştirmesini konu alıyor.