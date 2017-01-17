Ne istediniz; köpek evleri kundaklandı, iki can hayatını kaybetti!

Ankara Mamak’ta Sokak hayvanları için yapılan sundurma yapıların yakılması sonucu iki köpek hayatını kaybetti.

Ajanimo'da yer alan habere göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından çıkarılan yangında iki yavru köpek hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri ilk incelemede yangının benzin gibi bir yanıcı madde ile çıkarıldığını tespit etti.

Köpeklerin ısınması için kullanılan kömürlerin de çalındığını söyleyen Volkan Koç şüphelendiği isimleri savcılıktaki ifadesinde belirterek suçluların biran önce yakalanmasını diledi.

Geceleri olay yerinde köpekler ile kalan Volkan Koç hayvansever insanların desteğini bekliyor.