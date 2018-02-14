Ne Guardiola, ne Mourinho; eski Beşiktaşlı, Premier Lig'de fırtına gibi esiyor

Ne Guardiola, ne Mourinho, ne de Klopp... Şu sıralar Premier Lig'de en çok konuşulan teknik adamların başında çok tanıdık bir isim geliyor; Carlos Carvalhal...

Beşiktaş'ta, 2011-2012 sezonunda görev yapan Portekizli teknik direktör, Swansea City'nin başında çok başarılı ve sıradışı bir performans ortaya koyuyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'i çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam ligin 21. haftasında büyük bir kesimin "Artık düştü gözüyle" baktığı Swansea City'i devraldı

5-0'lık Liverpool hezimeti Leon Britton'ın sonu olurken, Carvalhal göreve geldiğinde Galler temsilcisi 20 hafta sonunda 13 puanla 20. sırada yer alıyordu. Ancak Carvalhal'in göreve gelişiyle Swansea City'e adeta sihirli bir değnek değdi.

Siyah-beyazlılar, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı son 7 lig karşılaşmasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı, hanesine ise 14 puan yazdırdı. Britton ile ilk 20 haftada 13 puan toplayan Swansea; Carvalhal 7 haftada bu performansı geriye bırakmayı başardı ve 16. sıraya kadar yükseldi.

Siyah-beyazlılar tehlikeli bölgeden bir nebze uzaklaşsa da henüz tamamen kurtulmuş değiller. Ancak Carvalhal ve öğrencilerinin bu formu devam ederse Swansea City, kabus gördüğü Premier Lig'i hiç ummadığı kadar iyi bir yerde bitirebilir.

(beIN SPORTS)

