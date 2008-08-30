Cnn Türk'te yayınlanan Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu 'Full Ekran' programına konuk olan Oya Başar, şu anda çok iyi olduğunu belirterek, 'Kemoterapim bitti. Kendimi de çok iyi hissediyorum. Önümüzdeki günlerde bir ameliyatım daha var. Olmak zorundayım' diye konuştu.



1 yıldır göğüs kanseri ile uğraştığını ifade eden Oya Başar, ilk başlarda göğsünün tümünü aldırmadığını, etap etap gidilmesini tercih ettiğini belirterek, 'Başta tümü alınsaymış çok daha iyiymiş' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.



Amerika'ya yapılan operasyonları doğrulamak ve ikinci bir fikir almak için gittiğini vurgulayan Oya Başar, orada geçerdiği ameliyattan sonra Türkiye'ye dönünce bir enfeksiyon kaptığını ve yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını vurguladı.



Kendisini bir ameliyatın daha beklediğini vurgulayan Oya Başar, 'Ne göğüsmüş yani, 5 ameliyat...' dedi.



Her gün iki tane ilaç aldığını ve bunları 5 yıl boyunca almaya devam edeceğini anlatan Oya Başar, 3 ayda bir kontorülü olduğunu ve kan değerlerinin de sürekli kontrol edildiğini söyledi.



Başar, 'Bu kadar da dert etmemek gerekiyor yani' diyerek de hayatın devam ettiğini de belirtti.