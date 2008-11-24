Halil Ergün, basında sıkça yer alan ve kimi çevrelerce de eleştirilen botoks yaptırdığı yönündeki iddiaları yanıtladı. Ergün, "Ne botoksu yaa" diyerek kendisini eleştirenlere kızdı.



Bir programa konuk olan ünlü oyuncu Halil Ergün, şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisi hakkında söylediği sözlere atıfta bulundu. Erbil, "Adam resmen botokslu. Ağlıyor ama kaşları yukarıda. Biz olsak hemen eleştirirler” demişti.



Televizyon gazetesi'nin haberine göre, Botoks iddialarına yanıt veren Halil Ergün, "Ne botoksu yaa" diyerek bu duruma tepki gösterdi ve gerçeği şöyle anlattı:



"Mehmet Ali tutturdu bunu. Olur mu, yüzüme bakın. Çok değerli bir doktorumuz var. Yüzümüze iğne vurdurtuyoruz. Bir tek yaptırdığım, şurada (sağ yanağını gösteriyor) katlanma haline gelmiş bir şey vardı, kanıyordu. Bu yatmakla ilgiliymiş. Oraya dolgu yaptırıyorum. Bu da bir kerede olmayacak bir iş. Ameliyat iplikleri yok mu, vücut onları kuşatıyormuş. Buraya o madde konuluyor. Vücut zamanla onu kuşatmayla burayı dolduruyor. Ne botoksu ya."

Erbil'den sonra oyuncu Fikret Hakan'ın da kendisi hakkında sözler söylemesine şaşırdığını ifade eden Halil Ergün, gerekirse botoks bile yaptırabileceğini vurguladı. Karnını aldırdığını aldırdığını ve bunu ilan ettiğini ifade eden Halil Ergün, bu tür korkularının olmadığını sözlerine ekledi.