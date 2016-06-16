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Yaşam

"Ne bakıyorsun" tartışması mahalle kavgasına döndü, imam camiye sığındı

Zonguldak'ta imamla gençler arasında çıkan kavgaya çok sayıda mahalleli de katıldı

16 Haziran 2016 14:18

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mahallenin imamı ile mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası kendisini camiye kilitleyen imam, polis ekiplerinin gelmesi sonrası karakola götürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, olay Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi İnallı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yukarı Kışla Camii İmamı Yaşar Taşcı, iftar vakti camiye giderken yol kenarında duran otomobilin içerisinde oturan gençlere baktı.

Gençlerin "Niye bakıyorsun?" demesine tepki gösteren imamın, damadı Mehmet Yıldız ile Memduh ve Emrah Aytekin arasında ki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgaya duyan çok sayıda mahalleli sokağa dökülünce cami imamı Yaşar Taşçı ile damadı Mehmet Yıldız olayların daha fazla büyümemesi için kendilerini camiye kilitleyip polise haber verdi.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi mahalle deki vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Camii İmamı Yaşar Taşçı ve damadı Mehmet Yıldız ile kavgaya karıştıkları öne sürülen Memduh, Emrah ve babaları Muharrem Aytekin'i ayrı ayrı polis otosu ile ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Taraflar karakolda birbirlerinden şikayetçi oldu.

Mahalle sakinleri ise Yukarı Kışla Camii imamına tepki göstererek çok sakin olan mahallelerinde böyle bir olayın yaşanmasını istemediklerini söyledi. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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