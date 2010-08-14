NDM-1 ilk kurbanını aldı

T24 - NDM-1 adlı ve tüm antibiyotiklere direnç gösteren yeni bakterinin Belçika'da Pakistan'dan dönen bir kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi.



Belçikalı sağlık yetkilileri, başka bir kişinin daha aynı bakteriyi Karadağ'da kaptığını ama Belçika'ya dönüşünde hastanede iyileştirildiğini belirtti.



Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AZ VUB adlı üniversite hastanesinde görevli mikrobiyolog Denis Pierard yaptığı açıklamada, ölen kişinin Pakistan asıllı olduğu, haziran ayında Pakistan'dan yolculuk yaparken trafik kazası geçirdiğini, bacağında ciddi bir yara oluştuğunu ve Pakistan'da ilk müdahalenin yapıldığını kaydetti.



Pierard, şeker hastası olan kişinin daha sonra Belçika'ya geri gönderildiğini ama gönderildiğinde zaten bakteriyi kapmış olduğunu tespit ettiklerini ve AZ VUB hastanesinde hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.



Belçika basının haberlerinde, Pakistan asıllı Belçikalıya Colistine adlı güçlü bir antibiyotik verilmesine rağmen öldüğü belirtildi.



Belçika'nın kenti Louvain'deki üniversitenin bakteriyoloji laboratuvarında görevli Youri Glupczynski, AFP'ye yaptığı açıklamada, diğer hastaya da bakterinin temmuzda ülkesi Karadağ'da tatil yaparken bulaştığını söyledi.



Karadağ asıllı Belçikalı hastanın Belçika'nın Anvers kentinde tedavi gördükten sonra iyileştiğini ifade eden Glupczynski, “Sağlık durumu iyiye gitti ve evine dönebildi” dedi.



Glupczynski'ye göre, Karadağ asıllı Belçikalı da tıpkı Pakistan asıllı Belçikalı gibi tatilli sırasında trafik kazası geçirmiş, Karadağ'da ilk müdahale yapıldıktan sonra Belçika'ya geri yollanmış.



İnternetten online yayımlanan Lancet Infectious Diseases adlı tıp dergisinde yer alan bir makale, İngiliz bilimadamları, antibiyotiklerin büyük çoğunluğuna direnç gösteren bir bakteri bulduklarını belirtmişti.



Makalede, bakterinin şimdiye kadar Hindistan ve Pakistan'da ameliyat olduktan sonra İngiltere'ye dönen 37 kişide tespit edildiği vurgulanmış, doktorların NDM-1 adını verdikleri yeni bir gen buldukları, genin de bakterileri değiştirerek, onları neredeyse bilinen tüm antibiyotiklere dirençli hale getirdiği kaydedilmişti.



Genin dünya genelinde kamu sağlığı için sorun oluşturma potansiyelinin büyük olduğuna dikkat çeken bilimadamları, eşgüdümlü uluslararası izlemenin gereğinin altını çiziyor.



NDM-1 geninin Avustralya, Kanada, Hollanda, ABD ve İsveç'te de tespit edildi.











