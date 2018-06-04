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Spor

N'diaye'nin talip artıyor 

İSTANBUL,(DHA) -  Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan İngiltere'nin Stoke City takımına transfer olan Badou N'diaye için İngiltere basınında yeni bir iddia ortaya atıldı

04 Haziran 2018 19:57

İSTANBUL,(DHA) - 

Devre arası transfer döneminde Galatasaray\'dan İngiltere\'nin Stoke City takımına transfer olan Badou N\'diaye için İngiltere basınında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Brminghamlive gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray\'ın devre arasında Stoke City\'ye gönderdiği ve sezon sonunda tekrardan gündemine aldığı Badou N\'diaye\'nin  bu sezon Premier Lig\'e yükselen Wolverhampton\'a transfer olacağı belirtildi. Sezon sonunda bir alt lig olan Championship\'e  düşen Stoke City\'de Senegalli oyuncu N\'diaye takımdan ayrılmak istediğini belirtmişti.
SADECE WOLVES DEĞİL
İngiliz basınında N\'diaye\'ye Wolverhampton dışında West Ham United ve Leicester City\'de talip olduğunu söylendi. Stoke\'nin küme düşmesinin ardından Xherdan Shaqiri ve Jack Butland\'ın da takımdan ayrılacağını ifade edilirken, Senegalli oyuncunun kesin olarak Stoke City\'den ayrılacağı ifade edilirken, İspanya ve İngiltere\'den de oyuncuya transfer tekliflerinin olduğu ifade edildi.

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