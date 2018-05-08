T24 LogoT24 Logo
Gündem

NCL hastalığına dikkat çekmek için lokma dağıttı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, NCL hastalığı nedeniyle bir yeğenlerini kaybeden, diğeri de bitkisel hayatta olan İdris ve Cevriye Hacıoğlu çifti, tedavisi olmayan bu hastalığa dikkat çekmek için lokma dağıttı

08 Mayıs 2018 19:20

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, NCL hastalığı nedeniyle bir yeğenlerini kaybeden, diğeri de bitkisel hayatta olan İdris ve Cevriye Hacıoğlu çifti, tedavisi olmayan bu hastalığa dikkat çekmek için lokma dağıttı.
Burhaniye\'de 2003 yılında, 5 yaşındayken NCL hastalığından yaşamını yitiren Melis Hacıoğlu ile aynı hastalık nedeniyle bitkisel hayatta bulunan Cemre Nur Hacıoğlu’nun (22) amcaları İdris Hacıoğlu ile eşi Cevriye Hacıoğlu, tedavisi olmayan bu hastalığa dikkat çekmek amacıyla lokma dağıttı. Burhaniye Mustafa Keskin İlkokulu önünde iki kardeşin resimlerinin bulunduğu afişin yer aldığı araçta yapılan lokmalar, öğrencilere dağıtıldı. 
Hastalığa dikkat çekip farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ifade eden İdris Hacıoğlu, “Yeğenim Melis, bu hastalık nedeniyle 5 yaşında hayatını kaybetti. Şu anda 22 yaşında olan kardeşi Cemre Nur Hacıoğlu ise 18 yıldır bitkisel hayatta. Onların anısına ve hastalığa dikkat çekmek için böyle bir hayır düzenledik. Türkiye\'de bu hastalığın teşhis ve tedavi aşamasına gelinmedi. Bu hastalığa yakalanan çocuklar, belli bir yaştan sonra bitkisel hayata girip, ömrü vefa ettiğince bu hastalıkla pençeleşiyorlar. Tamamen suni besleniyorlar. Bütün fonksiyonlarını kaybediyorlar. Biz bu anlamda böyle bir farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenledik. Katkısı olan herkes de şimdiden teşekkür ederiz” dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefer TALAYBURHANİYE Balıkesir DHA BALIKESİRin BurhaniyeNCLHacıoğluBurhaniyeNur HacıoğlununBurhaniye Mustafa KeskinMelisbuCemre Nur HacıoğluTamamenBütünBizKatkısıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24