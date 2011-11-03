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Politika

N.Ç yorumu: Yargının durumu ortaya çıktı

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''N.Ç'ye tecavüz'' davasına ilişkin...

03 Kasım 2011 02:00

T24 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''N.Ç'ye tecavüz'' davasına ilişkin Yargıtay'ın verdiği kararla ilgili olarak, ''Türkiye'de statükonun son kalesi olan yargının hangi durumda olduğunu belki bu karar bir kez daha ortaya koydu'' dedi. 

Bağış, Avrupa Birliği Bakanlığı Ortaköy Ofisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Bir gazetecinin, ''13 yaşında tecavüze uğrayan kız çocuğuyla ilgili Yargıtay'ın verdiği kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Bağış, ''Türkiye'de statükonun son kalesi olan yargının hangi durumda olduğunu belki bu karar bir kez daha ortaya koydu. Yıllardır Türkiye'nin AB standartlarında bir hukuka ihtiyacı olduğunu, AB standartlarında bir yargı reformu yapmamız gerektiğini söylüyoruz'' dedi. 



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