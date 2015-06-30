NBC, göçmenleri aşağılayan Trump'la bağlarını kopardı

NBCUniversal, içerik ortağı olduğu Donald Trump’ın Meksikalı göçmenleri aşağılayan sözleri üzerine iş adamıyla ilişkisini bitirme kararı aldı.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, NBC ve Trump’ın ortak girişimi ABD Güzellik Yarışması ve Dünya Güzellik Yarışması kutlamalarının NBC’de yayınlanmayacağı belirtildi. Açıklamada, “Tüm insanlara saygı göstermek ve değer vermek NBC’nin temel taşlarıdır” ifadelerine yer verildi.

NBC’nin bu kararı üzerine konuşan Cumhuriyetçi Parti başkan aday adayı Donald Trump, NBC ile geçmişte çok güzel bir ilişkileri olduğunu belirtti fakat göçmenlerle ilgili görüşlerinde bir değişiklik olmayacağını ifade etti.

Trump, Meksikalıların ‘tecavüzcü’ ve kriminal insanlar olduğunu iddia ederek Meksika sınırına duvar örülmesi gerektiğini söylemişti.