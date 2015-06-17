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Dünya

Milyarder iş adamı Donald Trump da başkanlık yarışında!

Konut, otel ve kumarhaneler işleten Trump, ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den aday olduğunu açıkladı

17 Haziran 2015 00:11

ABD'de milyarder iş adamı Donald Trump, 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayının belirleneceği parti içindeki yarışa katıldığını açıkladı. Konut, otel ve kumarhaneler işleten Trump, New York'ta yaptığı açıklamada, "Evet, başkanlık yarışında ben de varım" dedi.

69 yaşındaki iş adamı, Manhattan 5. Cadde'deki Trump Tower'daki konuşmasında, Barack Obama yönetimini hedef alırken, "Gerçek lidere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Amerikan hayali"ni geri getireceğini söyleyen Trump, "Ne yazık ki Amerikan Hayali öldü ama onu ben geri getireceğim. Amerika'yı yeniden büyük bir ülke yapacağım" diye konuştu.

     

‘Artık zaferlerimiz yok’

     

Trump konuşmasında şunları kaydetti:

"Ülkemiz çok ciddi bir problem içinde. Artık zaferlerimiz yok. En son ne zaman duyduk, diyelim ki ticarette Çin'i yendiğimizi? Çin bizi öldürüyor. Ben Çin'i her zaman yendim, her zaman. Japonya'yı herhangi bir konuda ne zaman yendik? Tokyo'da en son Chevrolet'i ne zaman gördük? Bu olmadı. Meksika'yı ne zaman yendik? Onlar sınırda bize gülüyorlar."

Trump, Obama'nın Ortadoğu politikasının başarısız olduğunu savunarak, "İran'ın Irak'ı devralmasına izin verdik. DAEŞ'e karşı hiç kimse Donald Trump'tan daha fazla güçlü değildir" ifadelerini kullandı.

Lobicilerin ve bağışçıların değil kendi parasını kullandığını vurgulayan Trump, "Ben gerçekten zenginim" dedi.

ABD'de 2016'da yapılacak başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin iddialı adaylarından Jeb Bush aday adaylığını dün açıklamıştı.

Eski Başkanlardan George Bush'un oğlu, George W. Bush'un kardeşi eski Florida Valisi Jeb Bush adaylığını açıklarken, "hanedan" imajı vermemek için kampanya web adresini, soyadını kullanmadan "Jeb2016.com" olarak duyurmuştu.

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