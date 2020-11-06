NBC: ABD Savunma Bakanı Mark Esper, istifa etmeye hazırlanıyor

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Beyaz Saray'da gelecek dört sene boyunca kimin görev yapacağını belirleyecek oyların sayımı devam ederken, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi.

NBC'ye konuşan üç Savunma Bakanlığı yetkilisine göre Esper, bir istifa mektubu hazırladı.

ABD'de kabinedeki bakanlar, sıklıkla kendilerini atayan başkanın ikinci bir dönem için seçilmesi durumunda başkana seçenek sunmak için teamül gereği istifa ediyor.

Kaynaklar, Esper'in istifa mektubunu bu gerekçeyle değil, seçimlerden sonra görevden alınacağını düşündüğü için hazırladığını ifade etti.

Esper, Trump'ın aksi yönde fikir belirtmesine rağmen Kongre'ye ABD askeri üslerinden Konfederasyon komutanlarının çıkarılması için hazırlanan yasa tasarısında yardım etmeye karar vermişti.