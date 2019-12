NBA'deki uluslararası oyuncular

NBA'de 2008-2009 sezonunda takımların kadrosunda toplam 75 uluslararası oyuncu bulunuyor.





GÜNEY AMERİKA(8 oyuncu)



• Arjantin (5): Emanuel "Manu" Ginobili, San Antonio Spurs; Walter Herrmann, Detroit Pistons; Andres Nocioni, Chicago Bulls; Fabricio Oberto, San Antonio Spurs; Luis Scola, Houston Rockets



• Brezilya (3): Anderson Varejao, Cleveland Cavaliers; Leandro Barbosa, Phoenix Suns; Nene, Denver Nuggets



KUZEY/MERKEZ AMERİKA/KARAYİP (11 oyuncu)



• Kanada (4): Joel Anthony, Miami Heat; Samuel Dalembert, Philadelphia 76ers; Jamaal Magloire, Miami Heat; Steve Nash, Phoenix Suns



• Dominik Cumhuriyeti (2): Francisco Garcia, Sacramento Kings, Al Horford, Atlanta Hawks



• Meksika (1): Eduardo Najera, New Jersey Nets



• Porto Riko (1): Jose Juan Barea, Dallas Mavericks



• St. Vincent and Grenadines (1): Adonal Foyle, Orlando Magic



• U.S. Virgin Adaları (2): Tim Duncan, San Antonio Spurs; Raja Bell, Phoenix Suns



AFRİKA (5 oyuncu)



• Kamerun (1): Luc Richard Mbah a Moute, Milwaukee Bucks



• Zaire (1): Didier "DJ" Ilunga-Mbenga, Los Angeles Lakers



• Senegal (3): DeSagana Diop, Dallas Mavericks; Mouhammed "Saer" Sene, Oklahoma City Thunder; Cheikh Samb, Detroit Pistons



ASYA-PASİFİK (7 oyuncu)



• Avustralya (2): Andrew Bogut, Milwaukee Bucks; Nathan Jawai, Toronto Raptors



• Çin (3): Yao Ming, Houston Rockets; Yi Jianlian, New Jersey Nets; Sun Yue, Los Angeles Lakers



• İran (1): Hamed Haddadi, Memphis Grizzlies



• Yeni Zelanda (1): Sean Marks, New Orleans Hornets



AVRUPA (44 oyuncu)



• Hırvatistan (1): Roko Ukic, Toronto Raptors



• Fransa (9): Alexis Ajinca, Charlotte Bobcats; Nicolas Batum, Portland Trail Blazers; Boris Diaw, Phoenix Suns; Yakhouba Diawara, Miami Heat; Ian Mahinmi, San Antonio Spurs; Tony Parker, San Antonio Spurs; Johan Petro, Oklahoma City Thunder; Mickael Pietrus, Orlando Magic; Ronny Turiaf, Golden State Warriors



• Gürcistan (1): Zaza Pachulia, Atlanta Hawks



• Almanya (1): Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks



• Büyük Britanya (2): Luol Deng, Chicago Bulls; Kelenna Azubuike, Golden State Warriors



• İtalya (3): Andrea Bargnani, Toronto Raptors; Marco Belinelli, Golden State Warriors, Danilo Gallinari, New York Knicks



• Letonya (1): Andris Biedrins, Golden State Warriors



• Litvanya (3): Zydrunas Ilgauskas, Cleveland Cavaliers; Linas Kleiza, Denver Nuggets; Darius Songaila, Washington Wizards



• Hollanda (2): Francisco Elson, Milwaukee Bucks; Dan Gadzuric, Milwaukee Bucks



• Polonya (1): Marcin Gortat, Orlando Magic



• Rusya (1): Andrei Kirilenko, Utah Jazz



• Sırbistan (5): Marko Jaric, Memphis Grizzlies; Darko Milicic, Memphis Grizzlies; Aleksandar Pavlovic, Cleveland Cavaliers; Vladimir Radmanovic, Los Angeles Lakers; Predrag "Peja" Stojakovic, New Orleans Hornets



• Slovenya (4): Goran Dragic, Phoenix Suns; Radoslav "Rasho" Nesterovic, Indiana Pacers; Beno Udrih, Sacramento Kings; Sasha Vujacic, Los Angeles Lakers



• İspanya (5): Jose Manuel Calderon, Toronto Raptors; Rudy Fernandez, Portland Trail Blazers; Pau Gasol, Los Angeles Lakers; Marc Gasol, Memphis Grizzlies; Sergio Rodriguez, Portland Trail Blazers



• İsviçre (1): Thabo Sefolosha, Chicago Bulls



• Turkiye (2): Mehmet Okur, Utah Jazz; Hidayet "Hedo" Türkoğlu, Orlando Magic



• Ukrayna (2): Kyrylo Fesenko, Utah Jazz; Oleksiy Pecherov, Washington Wizards